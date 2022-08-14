https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/zhenschiny-plakali-nachalas-panika-voyna-glazami-ruslana-shakaya-1040922863.html

Женщины плакали, началась паника: война глазами Руслана Шакая

Женщины плакали, началась паника: война глазами Руслана Шакая

Недетские истории - новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, и... 14.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-14T12:41+0300

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14 августа 1992 года началась Отечественная война народа Абхазии, которая продлилась 413 дней и унесла более пяти тысяч жизней.После начала войны многим вчерашним мальчишкам и девчонкам пришлось повзрослеть раньше времени - вместе с отцами защищать родину, помогать в госпитале раненым, ухаживать за больными.Но взрослая работа не сломила их, многие смогли реализоваться и найти себя в самых разных областях.Во время Отечественной войны народа Абхазии актеру театра и кино, сценаристу Руслану (Бабасик) Шакая было 12 лет. Он оставил школу и пошел помогать в Гудаутском госпитале и морге. Свой выбор Руслан объясняет тем, что чувствовал долг перед своей страной.Недетские истории - новый проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе, и как война изменила их жизнь.

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