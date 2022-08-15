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Аслана Бжания наградили медалью "Во Славу Осетии"

Аслана Бжания наградили медалью "Во Славу Осетии"

В Гудауте в понедельник, 15 августа, проходят памятные мероприятия в честь Дня добровольца. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T13:45+0300

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ГУДАУТА, 15 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Президент Абхазии Аслан Бжания награжден медалью "Во Славу Осетии". Этой же медалью посмертно награжден первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. Награды "Во славу Осетии" были удостоены и спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба, министр обороны республики Владимир Ануа, его заместитель Беслан Цвижба, советник президента Абхазии по делам спорта Ахра Ашуба, замруководителя фонда "Помним" Ляля Чамагуа.Медалью "Во Славу Осетии" награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.

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