https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/azid-obyasnil-vremennye-ogranicheniya-na-prodazhu-nekotorykh-vidov-topliva-1040951596.html

"АЗиД" объяснил временные ограничения на продажу некоторых видов топлива

"АЗиД" объяснил временные ограничения на продажу некоторых видов топлива

На заправках "АЗиД" по карточкам и талонам обслуживаются юридические лица, с которыми были ранее заключены договоры. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T13:23+0300

2022-08-15T13:23+0300

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топливо

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Компания "АЗиД" объяснила временные ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов на своих заправках. К тому же увеличилась нагрузка из-за временного отсутствия топлива на автозаправках других компаний.В настоящее время топливо продают по картам и талонам юридическим лицам, которые уже фактически оплатили его по договорам. По мере поступления необходимых объемов, реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме.

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топливо, абхазия, экономика