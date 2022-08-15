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"АЗиД" объяснил временные ограничения на продажу некоторых видов топлива
"АЗиД" объяснил временные ограничения на продажу некоторых видов топлива
На заправках "АЗиД" по карточкам и талонам обслуживаются юридические лица, с которыми были ранее заключены договоры. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T13:23+0300
2022-08-15T13:23+0300
2022-08-15T13:39+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Компания "АЗиД" объяснила временные ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов на своих заправках. К тому же увеличилась нагрузка из-за временного отсутствия топлива на автозаправках других компаний.В настоящее время топливо продают по картам и талонам юридическим лицам, которые уже фактически оплатили его по договорам. По мере поступления необходимых объемов, реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме.
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топливо, абхазия, экономика
"АЗиД" объяснил временные ограничения на продажу некоторых видов топлива
13:23 15.08.2022 (обновлено: 13:39 15.08.2022)
На заправках "АЗиД" по карточкам и талонам обслуживаются юридические лица, с которыми были ранее заключены договоры.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik
. Компания "АЗиД" объяснила
временные ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов на своих заправках.
В компании объяснили, что временные меры связаны со значительными перебоями поставок топлива в Абхазию. Значительная часть июньских поставок так и не была доставлена в республику, компания работала за счет ранее сделанных резервов.
К тому же увеличилась нагрузка из-за временного отсутствия топлива на автозаправках других компаний.
В настоящее время топливо продают по картам и талонам юридическим лицам, которые уже фактически оплатили его по договорам.
По мере поступления необходимых объемов, реализация топлива будет осуществляться в обычном режиме.