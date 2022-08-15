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Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек
Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек
Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T08:32+0300
2022-08-15T08:32+0300
2022-08-15T11:12+0300
ереван
армения
происшествия
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ереван, армения, происшествия
Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек
08:32 15.08.2022 (обновлено: 11:12 15.08.2022)
Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.
Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.
Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.