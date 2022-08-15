https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-v-erevane-dostiglo-shesti-chelovek-1040945744.html

Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек

Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек

Ранее сообщалось о пяти погибших и 61 раненом. Еще как минимум 20 человек числятся пропавшими без вести. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T08:32+0300

2022-08-15T08:32+0300

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ереван

армения

происшествия

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на МЧС.Взрыв в ТЦ "Сурмалу" прогремел днем 14 августа. По информации мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов.Под завалами могут оставаться еще люди. Спасательные работы продолжаются.Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности и правил хранения легковоспламеняющихся веществ. Точные причины взрыва пока не назывались.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ереван, армения, происшествия