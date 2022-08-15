https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/damenia-svidetelem-istorii-abkhazii-kotoroy-ya-byl-nasyschena-vazhnymi-sobytiyami-1040956530.html

Дамениа: свидетелем истории Абхазии которой я был, насыщена важными событиями

Дамениа: свидетелем истории Абхазии которой я был, насыщена важными событиями

Директору Центра социально-экономических исследований, кандидату философских наук, известному общественному деятелю Олегу Дамениа сегодня 85. В эфире радио... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T17:03+0300

2022-08-15T17:03+0300

2022-08-15T17:03+0300

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Дамения: свидетелем истории Абхазии которой я был насыщена важными событиями Дамения: свидетелем истории Абхазии которой я был насыщена важными событиями

Жизнь моя даром не прошла, было много событий, которые влияли на мою личность и продолжают влиять еще сегодня, сказал Дамениа в эфире радио."Опыт, на мой взгляд, очень важен и нужен, и, к великому сожалению, сегодня историческое прошлое не присутствует в сознании общества. Сознание общества полностью наполнено текущим моментом, в нашем сознании даже будущего нет", –отметил Дамениа, говоря о том, что сформировало его как личность.Философ оценил время, в котором мы живем, обозначил его основные черты, а также поделился своим видением будущего Абхазии как независимой страны, порассуждал на тему самосохранения идентичности абхазов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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