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Дамениа: свидетелем истории Абхазии которой я был, насыщена важными событиями
Дамениа: свидетелем истории Абхазии которой я был, насыщена важными событиями
Директору Центра социально-экономических исследований, кандидату философских наук, известному общественному деятелю Олегу Дамениа сегодня 85. В эфире радио... 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T17:03+0300
2022-08-15T17:03+0300
2022-08-15T17:03+0300
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Дамения: свидетелем истории Абхазии которой я был насыщена важными событиями
Дамения: свидетелем истории Абхазии которой я был насыщена важными событиями
Жизнь моя даром не прошла, было много событий, которые влияли на мою личность и продолжают влиять еще сегодня, сказал Дамениа в эфире радио."Опыт, на мой взгляд, очень важен и нужен, и, к великому сожалению, сегодня историческое прошлое не присутствует в сознании общества. Сознание общества полностью наполнено текущим моментом, в нашем сознании даже будущего нет", –отметил Дамениа, говоря о том, что сформировало его как личность.Философ оценил время, в котором мы живем, обозначил его основные черты, а также поделился своим видением будущего Абхазии как независимой страны, порассуждал на тему самосохранения идентичности абхазов.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Дамениа: свидетелем истории Абхазии которой я был, насыщена важными событиями
Директору Центра социально-экономических исследований, кандидату философских наук, известному общественному деятелю Олегу Дамениа сегодня 85. В эфире радио Sputnik он рассказал о своих взглядах на жизнь и рассуждал на актуальные темы сегодняшнего дня.
Жизнь моя даром не прошла, было много событий, которые влияли на мою личность и продолжают влиять еще сегодня, сказал Дамениа в эфире радио.
"Опыт, на мой взгляд, очень важен и нужен, и, к великому сожалению, сегодня историческое прошлое не присутствует в сознании общества. Сознание общества полностью наполнено текущим моментом, в нашем сознании даже будущего нет", –отметил Дамениа, говоря о том, что сформировало его как личность.
Философ оценил время, в котором мы живем, обозначил его основные черты, а также поделился своим видением будущего Абхазии как независимой страны, порассуждал на тему самосохранения идентичности абхазов.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.