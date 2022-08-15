Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни
Меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили на совещании под руководством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта будут достроены в начале сентября на МАПП "Адлер", сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.
Ввод в эксплуатацию новых полос позволит увеличить пропускную способность пункта, снять нагрузку с основных линий контроля и ускорить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы.
Кроме того, Минтрансом России запланирована реконструкция МАПП "Адлер" со сроком реализации в 2022-2025 года.
В настоящее время в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. В летние месяцы показатели превышают допустимые почти в семь раз.
После реконструкции пропускная способность составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки.
© Foto / Службы по г. Сочи Краснодарской таможниВ Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
© Foto / Службы по г. Сочи Краснодарской таможни