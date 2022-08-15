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https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/dopolnitelnye-polosy-dvizheniya-dlya-legkovykh-avto-otkroyut-na-punkte-propuska-adler-1040950118.html
Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"
Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"
Меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили на совещании под руководством главы... 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T11:54+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта будут достроены в начале сентября на МАПП "Адлер", сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.Ввод в эксплуатацию новых полос позволит увеличить пропускную способность пункта, снять нагрузку с основных линий контроля и ускорить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы.В настоящее время в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. В летние месяцы показатели превышают допустимые почти в семь раз.После реконструкции пропускная способность составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки.
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государственная граница, россия, абхазия, адлер

Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"

11:54 15.08.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2022
© Foto / пресс-служба Краснодарской Таможни
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Меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили на совещании под руководством главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта будут достроены в начале сентября на МАПП "Адлер", сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.
Ввод в эксплуатацию новых полос позволит увеличить пропускную способность пункта, снять нагрузку с основных линий контроля и ускорить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы.
Кроме того, Минтрансом России запланирована реконструкция МАПП "Адлер" со сроком реализации в 2022-2025 года.
В настоящее время в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. В летние месяцы показатели превышают допустимые почти в семь раз.
После реконструкции пропускная способность составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки.
© Foto / Службы по г. Сочи Краснодарской таможниВ Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер - Sputnik Абхазия, 1920, 15.08.2022
В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер
© Foto / Службы по г. Сочи Краснодарской таможни
В Абхазии
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