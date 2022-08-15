https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/dopolnitelnye-polosy-dvizheniya-dlya-legkovykh-avto-otkroyut-na-punkte-propuska-adler-1040950118.html

Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"

Дополнительные полосы движения для легковых авто откроют на пункте пропуска "Адлер"

Меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска "Адлер" обсудили на совещании под руководством главы... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T11:54+0300

2022-08-15T11:54+0300

2022-08-15T11:54+0300

в абхазии

государственная граница

россия

абхазия

адлер

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Две дополнительные полосы движения для легкового транспорта будут достроены в начале сентября на МАПП "Адлер", сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.Ввод в эксплуатацию новых полос позволит увеличить пропускную способность пункта, снять нагрузку с основных линий контроля и ускорить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы.В настоящее время в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. В летние месяцы показатели превышают допустимые почти в семь раз.После реконструкции пропускная способность составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки.

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государственная граница, россия, абхазия, адлер