https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/forum-armiya-2022-tysyachi-noveyshikh-obraztsov-vooruzheniy-iz-72-stran-1040960435.html
Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Подмосковье традиционно привлекает внимание специалистов доброй половины стран мира, демонстрирует лучшие... 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T20:40+0300
2022-08-15T20:40+0300
2022-08-15T20:40+0300
мнение
вооружение
армия
россия
аналитика
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Александр Хроленко, военный обозревательВ конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке 15–21 августа действует Международный военно-технический форум "Армия-2022", с участием 1500 предприятий и организаций, делегаций 72 государств.В церемонии открытия форума 15 августа участвовал президент РФ Владимир Путин.На выставочных стендах представлено свыше 28 тысяч изделий. Только Ростех развернул более тысячи образцов военной техники.Посетители с интересом знакомятся с новейшими образцами вооружений на площади 257 тысяч квадратных метров."Армия-2022" не менее масштабна, чем в предыдущие годы. С учетом российской специальной военной операции в центре внимания в этом году – артиллерийские системы, беспилотники, системы управления и средства разведки, технологии искусственного интеллекта.Из-за обилия новинок и широкой деловой программы форум интересен широкому кругу общественности, не говоря уже о кадровых военнослужащих и специалистах ОПК.Весьма значительны экспозиции перспективных образцов вооружений, кластер робототехнических комплексов и систем "Робоармия", спектр экспортно-ориентированной боевой техники.Международный форум с 2015 года содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного назначения. На полях "Армии" заключаются контракты на поставку изделий ОПК с российскими и иностранными заказчиками. По прогнозу Минобороны РФ, общая стоимость соглашений с российскими силовыми структурами превысит 500 млрд руб. Сумма сделок с иностранными заказчиками может быть гораздо больше (окончательные итоги подводят через несколько месяцев после завершения выставки).И все же деньги – не главное. Стратегические цели "Армии" – совершенствование оборонно-промышленного комплекса РФ, укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами России, патриотическое воспитание российской молодежи.Притяжение русского оружияОснова экспозиции РФ – новейшие образцы ракетного вооружения, танки и боевые машины пехоты, вертолеты, стрелковое оружие.Бриллиантом "Армии-2022" стал авиационный комплекс пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания КВЦ "Патриот".Россия стремится развивать высокоточное оружие, беспилотные системы, оружие на новых физических принципах, системы сетецентрического управления войсками.Специалистов притягивают стенды с беспилотниками "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасом "Куб-Э", танком Т-14 "Армата", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия беспилотникам противника "Силок".На форуме показали новую станцию радиоразведки КВ-диапазона дальностью обнаружения 2500 км, комплекс способен сопровождать до 100 целей одновременно.Традиционно активны в Кубинке оборонные предприятия Республики Беларусь. Компания "Белспецвнештехника" уже несколько лет интегрирует на форуме "Армия" высокотехнологичную продукцию более белорусских 15 компаний. Из ближнего зарубежья в Подмосковье присутствуют компании ОПК из Казахстана и Узбекистана, а также делегация Армении.Напомню, в 2015 году международный форум начинался с пяти стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия). В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию. В 2018 году появилась Турция. В 2019 году – Азербайджан и Таиланд.Динамика роста впечатляет: 2016 год – 58 иностранных предприятий и холдингов, 2017 год – 78 компаний, 2018 год – 84 предприятия, 2019 год – более 100 зарубежных предприятий ОПК. Сейчас же, очевидно, гораздо больше.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/tseremoniya-otkrytiya-armiya-2022-i-armi-2022-pryamaya-translyatsiya-1040955918.html
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мнение, вооружение, армия, россия, аналитика
Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран
Александр Хроленко
Военный обозреватель
Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Подмосковье традиционно привлекает внимание специалистов доброй половины стран мира, демонстрирует лучшие образцы вооружений РФ и десятков других государств, попутно разрушая западные мифы об "изоляции" России.
Александр Хроленко, военный обозреватель
В конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке 15–21 августа действует Международный военно-технический форум "Армия-2022", с участием 1500 предприятий и организаций, делегаций 72 государств.
В церемонии открытия форума 15 августа участвовал президент РФ Владимир Путин.
На выставочных стендах представлено свыше 28 тысяч изделий. Только Ростех развернул более тысячи образцов военной техники.
Посетители с интересом знакомятся с новейшими образцами вооружений на площади 257 тысяч квадратных метров.
"Армия-2022" не менее масштабна, чем в предыдущие годы. С учетом российской специальной военной операции в центре внимания в этом году – артиллерийские системы, беспилотники, системы управления и средства разведки, технологии искусственного интеллекта.
Из-за обилия новинок и широкой деловой программы форум интересен широкому кругу общественности, не говоря уже о кадровых военнослужащих и специалистах ОПК.Весьма значительны экспозиции перспективных образцов вооружений, кластер робототехнических комплексов и систем "Робоармия", спектр экспортно-ориентированной боевой техники.
Российским и иностранным гостям форум обещает много интересных открытий. "Армия-2022" – важная площадка для дискуссий. Обширная научно-деловая программа включает 211 мероприятий. Здесь обсуждаются проблемы развития технологий искусственного интеллекта, энергоснабжения войск, робототехники, БПЛА, средств связи, импортозамещения и диверсификации оборонки.
Международный форум с 2015 года содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного назначения. На полях "Армии" заключаются контракты на поставку изделий ОПК с российскими и иностранными заказчиками. По прогнозу Минобороны РФ, общая стоимость соглашений с российскими силовыми структурами превысит 500 млрд руб. Сумма сделок с иностранными заказчиками может быть гораздо больше (окончательные итоги подводят через несколько месяцев после завершения выставки).
И все же деньги – не главное. Стратегические цели "Армии" – совершенствование оборонно-промышленного комплекса РФ, укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами России, патриотическое воспитание российской молодежи.
Притяжение русского оружия
Основа экспозиции РФ – новейшие образцы ракетного вооружения, танки и боевые машины пехоты, вертолеты, стрелковое оружие.
На форуме презентована новая роботизированная боевая машина пехоты БМП-3. Уралвагонзавод представил технику, которая успела себя зарекомендовать в боевых действиях на Украине – танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", лучшую в мире 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления.
Бриллиантом "Армии-2022" стал авиационный комплекс пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания КВЦ "Патриот".
Россия стремится развивать высокоточное оружие, беспилотные системы, оружие на новых физических принципах, системы сетецентрического управления войсками.
Специалистов притягивают стенды с беспилотниками "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасом "Куб-Э", танком Т-14 "Армата", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия беспилотникам противника "Силок".
На форуме показали новую станцию радиоразведки КВ-диапазона дальностью обнаружения 2500 км, комплекс способен сопровождать до 100 целей одновременно.
Традиционно активны в Кубинке оборонные предприятия Республики Беларусь. Компания "Белспецвнештехника" уже несколько лет интегрирует на форуме "Армия" высокотехнологичную продукцию более белорусских 15 компаний. Из ближнего зарубежья в Подмосковье присутствуют компании ОПК из Казахстана и Узбекистана, а также делегация Армении.
Напомню, в 2015 году международный форум начинался с пяти стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия). В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию. В 2018 году появилась Турция. В 2019 году – Азербайджан и Таиланд.
Динамика роста впечатляет: 2016 год – 58 иностранных предприятий и холдингов, 2017 год – 78 компаний, 2018 год – 84 предприятия, 2019 год – более 100 зарубежных предприятий ОПК. Сейчас же, очевидно, гораздо больше.
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