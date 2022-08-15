https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/forum-armiya-2022-tysyachi-noveyshikh-obraztsov-vooruzheniy-iz-72-stran-1040960435.html

Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

Форум "Армия-2022": тысячи новейших образцов вооружений из 72 стран

Международный военно-технический форум "Армия-2022" в Подмосковье традиционно привлекает внимание специалистов доброй половины стран мира, демонстрирует лучшие... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T20:40+0300

2022-08-15T20:40+0300

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мнение

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Александр Хроленко, военный обозревательВ конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке 15–21 августа действует Международный военно-технический форум "Армия-2022", с участием 1500 предприятий и организаций, делегаций 72 государств.В церемонии открытия форума 15 августа участвовал президент РФ Владимир Путин.На выставочных стендах представлено свыше 28 тысяч изделий. Только Ростех развернул более тысячи образцов военной техники.Посетители с интересом знакомятся с новейшими образцами вооружений на площади 257 тысяч квадратных метров."Армия-2022" не менее масштабна, чем в предыдущие годы. С учетом российской специальной военной операции в центре внимания в этом году – артиллерийские системы, беспилотники, системы управления и средства разведки, технологии искусственного интеллекта.Из-за обилия новинок и широкой деловой программы форум интересен широкому кругу общественности, не говоря уже о кадровых военнослужащих и специалистах ОПК.Весьма значительны экспозиции перспективных образцов вооружений, кластер робототехнических комплексов и систем "Робоармия", спектр экспортно-ориентированной боевой техники.Международный форум с 2015 года содействует экспорту российской высокотехнологичной продукции военного назначения. На полях "Армии" заключаются контракты на поставку изделий ОПК с российскими и иностранными заказчиками. По прогнозу Минобороны РФ, общая стоимость соглашений с российскими силовыми структурами превысит 500 млрд руб. Сумма сделок с иностранными заказчиками может быть гораздо больше (окончательные итоги подводят через несколько месяцев после завершения выставки).И все же деньги – не главное. Стратегические цели "Армии" – совершенствование оборонно-промышленного комплекса РФ, укрепление военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами России, патриотическое воспитание российской молодежи.Притяжение русского оружияОснова экспозиции РФ – новейшие образцы ракетного вооружения, танки и боевые машины пехоты, вертолеты, стрелковое оружие.Бриллиантом "Армии-2022" стал авиационный комплекс пятого поколения Су-57 в непосредственной близости от здания КВЦ "Патриот".Россия стремится развивать высокоточное оружие, беспилотные системы, оружие на новых физических принципах, системы сетецентрического управления войсками.Специалистов притягивают стенды с беспилотниками "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасом "Куб-Э", танком Т-14 "Армата", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия беспилотникам противника "Силок".На форуме показали новую станцию радиоразведки КВ-диапазона дальностью обнаружения 2500 км, комплекс способен сопровождать до 100 целей одновременно.Традиционно активны в Кубинке оборонные предприятия Республики Беларусь. Компания "Белспецвнештехника" уже несколько лет интегрирует на форуме "Армия" высокотехнологичную продукцию более белорусских 15 компаний. Из ближнего зарубежья в Подмосковье присутствуют компании ОПК из Казахстана и Узбекистана, а также делегация Армении.Напомню, в 2015 году международный форум начинался с пяти стран (Армения, Беларусь, Казахстан, Пакистан, Малайзия). В 2017 году добавились Китай, ЮАР и Словакия, которая сменила Малайзию. В 2018 году появилась Турция. В 2019 году – Азербайджан и Таиланд.Динамика роста впечатляет: 2016 год – 58 иностранных предприятий и холдингов, 2017 год – 78 компаний, 2018 год – 84 предприятия, 2019 год – более 100 зарубежных предприятий ОПК. Сейчас же, очевидно, гораздо больше.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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мнение, вооружение, армия, россия, аналитика