https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/gagra-pod-pritselom-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyul-1040942357.html

Гагра под "прицелом": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Гагра под "прицелом": "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Согласно данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции страны составили 6580 протоколов за различные нарушения ПДД в июле. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T09:50+0300

2022-08-15T09:50+0300

2022-08-15T10:41+0300

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Количество составленных штрафов инспекторами ГАИ Абхазии в июле было почти на 3% меньше чем в июне, но выписанных протоколов за езду в нетрезвом состоянии оказалось на 16,2% больше – всего 498 в течение второго летнего месяца."Лидерство" в нашей статистике второй месяц подряд оставляет за собой Гагра и район. В этот раз даже со значительным перевесом.За 31 день июля в Гагре выявили 194 случая управления автомобилем в состоянии опьянения, что на 76 штрафов больше, чем месяцем ранее. Для сравнения, в столице Абхазии, которая чаще всего возглавляет этот "рейтинг", вручили 96 "писем счастья". Занимавшая третье место в июне Гудаута в июле "откатилась" на четвертую позицию, уступив Очамчыре всего на два протокола – 60 против 62.Четвертое место досталось Сухумскому району с 39 штрафами, на девять пунктов остался позади Гулрыпшский район. Список замыкающих наш обзор городов и районов остался неизменным. Гал "собрал" девять штрафов за месяц. Ткуарчал весь июль "наступал на пятки" ему, но один протокол в итоге стал решающим.В возрастной категории нашего анализа тоже наблюдаются некоторые изменения. Обладатели "золотой медали" водители в возрасте от 30 до 35 лет в этот раз "сдали назад" и пропустили вперед тех, кому от 35 до 40 лет. "Бронза" досталась любителям езды подшофе в возрасте от 40 до 45 лет, которые обошли "призеров" июня в возрасте от 45 до 50 лет.Несовершеннолетних правонарушителей, севших за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, да еще и без водительского удостоверения, в отличие от июня в июле не было. Самому молодому "весельчаку" в прошлом месяце было 18 лет. Он из Гулрыпша. Самым взрослым автомобилистом, который "залив за воротник" взялся за баранку, стал 73-летний пенсионер из Гагры.Мужчины снова не были одиноки в своей "беде". Среди общего числа нарушителей одного из серьезных правил дорожного движения, было семь представительниц прекрасной половины человечества. Большая их часть проживает в Сухуме, но также в июле были оштрафованные девушки из Гагры и одна гостья из Санкт-Петербурга.Ежегодно 23 июля в Абхазии отмечают День Государственного флага. Многие отмечают этот праздник с размахом и поднятием пламенных тостов. Тот значимый для всей страны день не прошел бесследно для 19 автолюбителей, которым придется за свою слабость к алкоголю оплатить штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Сумма этого штрафа составляет 12 тысяч рублей.

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