https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/minekonomiki-uvelichilis-sroki-postavki-gruzov-v-abkhaziyu-zhd-transportom-1040957564.html

Минэкономики: увеличились сроки поставки грузов в Абхазию ж/д транспортом

Минэкономики: увеличились сроки поставки грузов в Абхазию ж/д транспортом

Топливные компании Абхазии столкнулись с проблемами своевременной доставки топлива в республику. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T17:10+0300

2022-08-15T17:10+0300

2022-08-15T17:10+0300

в абхазии

топливо

экономика

абхазия

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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до 1-1,5 месяца, сообщили Sputnik в Министерстве экономики.Отмечается, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию.В приоритете составы с нефтепродуктами, продуктами питания, пшеничной мукой. В пути также находятся цистерны с топливом "РН-Абхазия", "АЗиД", "Апсны-Ойл" общим объемом порядка четырех тысяч тонн.Ранее о проблемах с поставками заявили топливные компании "АЗиД" и "Апсны-Ойл". На заправках "АЗиД" введены временные ограничения на продажу некоторых видов топлива.По словам гендиректора "Апсны-Ойл" Олега Лакоба, потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном автотранспорте.

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топливо, экономика, абхазия