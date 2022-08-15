https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/minekonomiki-uvelichilis-sroki-postavki-gruzov-v-abkhaziyu-zhd-transportom-1040957564.html
Минэкономики: увеличились сроки поставки грузов в Абхазию ж/д транспортом
Минэкономики: увеличились сроки поставки грузов в Абхазию ж/д транспортом
Топливные компании Абхазии столкнулись с проблемами своевременной доставки топлива в республику. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T17:10+0300
2022-08-15T17:10+0300
2022-08-15T17:10+0300
в абхазии
топливо
экономика
абхазия
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СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до 1-1,5 месяца, сообщили Sputnik в Министерстве экономики.Отмечается, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию.В приоритете составы с нефтепродуктами, продуктами питания, пшеничной мукой. В пути также находятся цистерны с топливом "РН-Абхазия", "АЗиД", "Апсны-Ойл" общим объемом порядка четырех тысяч тонн.Ранее о проблемах с поставками заявили топливные компании "АЗиД" и "Апсны-Ойл". На заправках "АЗиД" введены временные ограничения на продажу некоторых видов топлива.По словам гендиректора "Апсны-Ойл" Олега Лакоба, потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном автотранспорте.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
топливо, экономика, абхазия
Минэкономики: увеличились сроки поставки грузов в Абхазию ж/д транспортом
Топливные компании Абхазии столкнулись с проблемами своевременной доставки топлива в республику.
СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Сроки доставки грузов в Абхазию железнодорожным транспортом увеличились от 10-15 дней до 1-1,5 месяца, сообщили Sputnik в Министерстве экономики.
Отмечается, что из-за увеличения количества пар пассажирских поездов на юге России введены ограничения по срокам доставки грузов в Абхазию.
Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию.
В приоритете составы с нефтепродуктами, продуктами питания, пшеничной мукой.
В пути также находятся цистерны с топливом "РН-Абхазия", "АЗиД", "Апсны-Ойл" общим объемом порядка четырех тысяч тонн.
Ранее о проблемах с поставками заявили топливные компании "АЗиД" и "Апсны-Ойл".
На заправках "АЗиД" введены временные ограничения на продажу некоторых видов топлива.
По словам гендиректора "Апсны-Ойл" Олега Лакоба, потребление топлива в августе увеличилось из-за роста туристов на личном автотранспорте.