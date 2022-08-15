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Пожар в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги
Пожар в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре... 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T16:19+0300
2022-08-15T16:19+0300
2022-08-15T16:19+0300
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Армении Баграта Вардазаряна.В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ереван, армения, происшествия
Пожар в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги
В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik
. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, пишет РИА Новости
со ссылкой на представителя МЧС Армении Баграта Вардазаряна.
"Распространения пожара нет, но есть дымящиеся очаги - это пластмассовые материалы, одежда, которые в любой момент могут вспыхнуть... Основным очагом было высотное строение, там на данный момент пожара нет, есть очаги задымления", - сказал Вардазарян.
В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.