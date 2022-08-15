https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/pozhar-v-erevane-potushen-no-est-dymyaschiesya-ochagi--1040957419.html

Пожар в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги

Пожар в Ереване потушен, но есть дымящиеся очаги

В результате взрыва в торговом центре, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T16:19+0300

2022-08-15T16:19+0300

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ереван

армения

происшествия

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Распространения пожара на месте взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване нет, но дымящиеся очаги могут вспыхнуть в любой момент, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МЧС Армении Баграта Вардазаряна.В результате взрыва в торговом центре в Ереване, по последним данным, погибли шесть человек, 61 получил ранения. В мэрии Еревана ранее уточняли, что в торговом центре "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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ереван, армения, происшествия