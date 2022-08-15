https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/putin-nash-dolg---zhestko-reagirovat-na-lyubye-formy-neonatsizma-i-rusofobii-1040957089.html

Путин: наш долг - жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии

Путин: наш долг - жестко реагировать на любые формы неонацизма и русофобии

Владимир Путин принимал участие в церемонии открытия форума "Армия-2022". 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T16:05+0300

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владимир путин

армия

россия

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жестко реагировать на попытки фальсификации истории Второй мировой войны, проявлений неонацизма русофобии и расизма. "Уроки страшной трагедии, к которой привел нацизм человечество в 20-м веке, не должны быть забыты. Наш долг перед памятью миллионов жертв Второй мировой войны - жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма", - сказал он на Форуме "Армия-2022".Он отметил, что проведение в рамках Форума международного антифашистского конгресса имеет большое общественно-политическое значение.Президент также отметил, что российские военные четко выполняют все задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса."Сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республик. Четко выполняют все поставленные задачи, шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - сказал Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/tseremoniya-otkrytiya-armiya-2022-i-armi-2022-pryamaya-translyatsiya-1040955918.html

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владимир путин, армия, россия