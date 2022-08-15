https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/takie-obstoyatelstva-dobrovoltsy-mirzoev-i-aloev-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1040960800.html

Такие обстоятельства: добровольцы Мирзоев и Алоев об Отечественной войне народа Абхазии

Такие обстоятельства: добровольцы Мирзоев и Алоев об Отечественной войне народа Абхазии

О роли добровольцев и добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии, какие эпизоды войны остались в памяти, в эфире радио Sputnik рассказали... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T19:00+0300

2022-08-15T19:00+0300

2022-08-15T19:00+0300

радио

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

добровольцы

подкасты

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Такие обстоятельства: добровольцы Мирзоев и Алоев об Отечественной войне народа Абхазии Такие обстоятельства: добровольцы Мирзоев и Алоев об Отечественной войне народа Абхазии

15 августа в Абхазии отмечают День добровольца. Уже на второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в Гудауту прибыла первая группа добровольцев во главе с заслуженным военным летчиком СССР Султаном Сосналиевым. Всего за время боевых действий на помощь пришли более двух тысяч человек из республик Северного Кавказа, России, Турции и других стран. 51 доброволец удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 - медалью "За отвагу", 299 добровольцев погибли, защищая Абхазию.В эфире радио Sputnik Абхазия добровольцы Асланбек Мирзоев и Артур Алоев рассказали, как приняли решение идти воевать и защищать абхазский народ, был ли у них военный опыт, что осталось в памяти о событиях того времени, о роли добровольческого движения в Отечественной войне народа Абхазии."По моему мнению, добровольческое массовое движение сыграло значительную роль на первом этапе, в первые два месяца войны, чтобы остановить продвижение грузинской армии и дать возможность сформировать Абхазии свою регулярную армию. Учитывая, что не было оружия, это дало возможность политическому и военному командованию Абхазии решить организационные вопросы. И второе, не менее важное, политическая изоляция Абхазии со стороны тогдашнего руководства Российской Федерации было нивелировано этим фактором. Мощное движение народов республик Северного Кавказа в поддержку Абхазии, в том числе добровольческое, заставило руководство России поменять точку зрения на события и считаться с этим. То есть Абхазия не оказалась в полной изоляции с многократно превосходящим по своим возможностям врагом. С самого начала миру был послан сигнал, что абхазский народ не один – и зарубежная черкесская диаспора, и народы Северного Кавказа не оставят Абхазию в беде. Это заставило политиков других государств быть осторожными и не давать абхазский вопрос с помощью силы решать тогдашнему грузинскому руководству", – сказал Мирзоев.Полная версию беседы в аудиофайле выше.

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отечественная война народа абхазии (1992-1993), добровольцы, подкасты, аудио