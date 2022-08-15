https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/takie-obstoyatelstva-kolbaya-i-cherkeziya-o-probleme-s-kadrami-v-abkhazii-1040879606.html

Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии

Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии

О том, почему технические специальности не пользуются популярностью среди абитуриентов, в эфире радио Sputnik рассказали представитель Центра стратегических... 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T10:30+0300

2022-08-15T10:30+0300

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Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии

Среди абхазских студентов наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как юрист, экономист, международник. При этом в республике нехватка специалистов технических направлений: инженеров, строителей и многих других. О кадровой проблеме, о том, кто займет нишу технических профессий, в эфире радио Sputnik говорили с сотрудницей Центра стратегических исследований Лутфией Колбая и абхазским судостроителем Леонидом Черкезия. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, такие обстоятельства, абхазия, профессии, аудио