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Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии
Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии
О том, почему технические специальности не пользуются популярностью среди абитуриентов, в эфире радио Sputnik рассказали представитель Центра стратегических... 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T10:30+0300
2022-08-15T10:30+0300
2022-08-15T10:59+0300
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Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии
Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии
Среди абхазских студентов наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как юрист, экономист, международник. При этом в республике нехватка специалистов технических направлений: инженеров, строителей и многих других. О кадровой проблеме, о том, кто займет нишу технических профессий, в эфире радио Sputnik говорили с сотрудницей Центра стратегических исследований Лутфией Колбая и абхазским судостроителем Леонидом Черкезия. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, профессии, аудио
Такие обстоятельства: Колбая и Черкезия о проблеме с кадрами в Абхазии
10:30 15.08.2022 (обновлено: 10:59 15.08.2022)
О том, почему технические специальности не пользуются популярностью среди абитуриентов, в эфире радио Sputnik рассказали представитель Центра стратегических исследований Лутфия Колбая и судостроитель Леонид Черкезия.
Среди абхазских студентов наибольшей популярностью пользуются такие профессии, как юрист, экономист, международник. При этом в республике нехватка специалистов технических направлений: инженеров, строителей и многих других. О кадровой проблеме, о том, кто займет нишу технических профессий, в эфире радио Sputnik говорили с сотрудницей Центра стратегических исследований Лутфией Колбая и абхазским судостроителем Леонидом Черкезия.
Подробности слушайте в аудиофайле.