https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/vsu-nanesli-okolo-25-udarov-po-po-energodaru-i-rayonu-zaporozhskoy-aes-za-dva-chasa-1040961441.html

ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС за два часа

ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС за два часа

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 15.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-15T18:36+0300

2022-08-15T18:36+0300

2022-08-15T18:46+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

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