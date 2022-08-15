https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/vsu-nanesli-okolo-25-udarov-po-po-energodaru-i-rayonu-zaporozhskoy-aes-za-dva-chasa-1040961441.html
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС за два часа
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС за два часа
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. 15.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-15T18:36+0300
2022-08-15T18:36+0300
2022-08-15T18:46+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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украина, россия
ВСУ нанесли около 25 ударов по Энергодару и району Запорожской АЭС за два часа
18:36 15.08.2022 (обновлено: 18:46 15.08.2022)
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.
СУХУМ, 15 авг - Sputnik. Украинские военные за последние два часа нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС, пишет член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Обстрел Энергодара. За последние два часа по мирному городу - району ЗАЭС и жилым кварталам города - нанесено около 25 ударов тяжелой артиллерии из орудий 777", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Запорожская АЭС самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.