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Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек
Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек
Взрыв в ереванском торговом центре прогремел днем в воскресенье, 14 августа. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T08:51+0300
2022-08-16T08:51+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 16 человек, заявил МЧС Армении. Минувшей ночью и ранним утром под завалами обнаружили восемь тел. Среди жертв - беременная женщина и малолетний ребенок, уточнили в ведомстве.Трагедия произошла днем 14 августа. По данным мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. Более 60 человек получил ранения.В МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.
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в мире, армения, новости, ереван
Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек
08:51 16.08.2022 (обновлено: 10:25 16.08.2022)
Взрыв в ереванском торговом центре прогремел днем в воскресенье, 14 августа.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 16 человек, заявил МЧС Армении.
Минувшей ночью и ранним утром под завалами обнаружили восемь тел. Среди жертв - беременная женщина и малолетний ребенок, уточнили в ведомстве.
Трагедия произошла днем 14 августа. По данным мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. Более 60 человек получил ранения.
В МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.