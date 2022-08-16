https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/chislo-pogibshikh-v-tts-v-erevane-uvelichilos-do-16-chelovek-1040963313.html

Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек

Число погибших в ТЦ в Ереване увеличилось до 16 человек

Взрыв в ереванском торговом центре прогремел днем в воскресенье, 14 августа. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T08:51+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Число погибших из-за взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 16 человек, заявил МЧС Армении. Минувшей ночью и ранним утром под завалами обнаружили восемь тел. Среди жертв - беременная женщина и малолетний ребенок, уточнили в ведомстве.Трагедия произошла днем 14 августа. По данным мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. Более 60 человек получил ранения.В МЧС Армении предупреждали об угрозе новых возгораний.

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в мире, армения, новости, ереван