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Гобечия об опере "Дон Паскуале" в Абхазии: будет много юмора и итальянского буффа
Гобечия об опере "Дон Паскуале" в Абхазии: будет много юмора и итальянского буффа
Об особенностях фестиваля "Grand Opera Gala" нынешнего года, о том, чего ожидать его зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал оперный певец и организатор... 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T11:01+0300
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Гобечия о Гранд опера
Гобечия о Гранд опера
В рамках проекта "Grand Opera Gala" при участии оркестра Национальной Гвардии Российской Федерации и Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". Это масштабное событие для Абхазии, на одной сцене будут более 70 музыкантов, сказал в интервью радио Sputnik Саид Гобечия."Очень завидую публике, потому что она будет иметь возможность это видеть, а я не смогу, так как буду в этом участвовать. Это одна из моих любимых опер, она очень, очень смешная, веселая, публике можно ожидать только счастья музыки и лицезреть огромное количество качественных, хороших музыкантов на одной сцене. Будет очень много юмора и итальянского буффа", – сказал Гобечия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. Фестиваль"Grand Opera Gala" пройдет в Сухуме на сцене РУСДРАМа 19 августа и на следующий день – в органном зале Пицундского храма.
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подкасты, опера, музыкальные фестивали, аудио
подкасты, опера, музыкальные фестивали, аудио
Гобечия об опере "Дон Паскуале" в Абхазии: будет много юмора и итальянского буффа
11:01 16.08.2022 (обновлено: 11:36 16.08.2022)
Об особенностях фестиваля "Grand Opera Gala" нынешнего года, о том, чего ожидать его зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал оперный певец и организатор проекта Саид Гобечия.
В рамках проекта "Grand Opera Gala" при участии оркестра Национальной Гвардии Российской Федерации и Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". Это масштабное событие для Абхазии, на одной сцене будут более 70 музыкантов, сказал в интервью радио Sputnik Саид Гобечия.
"Очень завидую публике, потому что она будет иметь возможность это видеть, а я не смогу, так как буду в этом участвовать. Это одна из моих любимых опер, она очень, очень смешная, веселая, публике можно ожидать только счастья музыки и лицезреть огромное количество качественных, хороших музыкантов на одной сцене. Будет очень много юмора и итальянского буффа", – сказал Гобечия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
Фестиваль"Grand Opera Gala" пройдет в Сухуме на сцене РУСДРАМа 19 августа и на следующий день – в органном зале Пицундского храма.