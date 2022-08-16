https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/gobechiya-ob-opere-don-paskuale-v-abkhazii-budet-mnogo-yumora-i-italyanskogo-buffa---1040946453.html

Гобечия об опере "Дон Паскуале" в Абхазии: будет много юмора и итальянского буффа

Гобечия об опере "Дон Паскуале" в Абхазии: будет много юмора и итальянского буффа

Об особенностях фестиваля "Grand Opera Gala" нынешнего года, о том, чего ожидать его зрителям, в эфире радио Sputnik рассказал оперный певец и организатор... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T11:01+0300

2022-08-16T11:01+0300

2022-08-16T11:36+0300

радио

подкасты

опера

музыкальные фестивали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0f/1040946301_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2bcbfbef3609f88a206535d19aa81c3b.jpg

Гобечия о Гранд опера Гобечия о Гранд опера

В рамках проекта "Grand Opera Gala" при участии оркестра Национальной Гвардии Российской Федерации и Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия состоится показ оперы Гаэтано Доницетти "Дон Паскуале". Это масштабное событие для Абхазии, на одной сцене будут более 70 музыкантов, сказал в интервью радио Sputnik Саид Гобечия."Очень завидую публике, потому что она будет иметь возможность это видеть, а я не смогу, так как буду в этом участвовать. Это одна из моих любимых опер, она очень, очень смешная, веселая, публике можно ожидать только счастья музыки и лицезреть огромное количество качественных, хороших музыкантов на одной сцене. Будет очень много юмора и итальянского буффа", – сказал Гобечия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле. Фестиваль"Grand Opera Gala" пройдет в Сухуме на сцене РУСДРАМа 19 августа и на следующий день – в органном зале Пицундского храма.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, опера, музыкальные фестивали, аудио