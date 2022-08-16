https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodleno-na-nedelyu-1040964042.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено на неделю

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлено на неделю

С началом российской спецоперации по демилитаризации Украины Росавиация ввела ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной России в связи с тем, что... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T09:35+0300

2022-08-16T09:35+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа", – говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Мера действует с 24 февраля.

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