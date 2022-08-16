https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/pochti-800-pravonarusheniy-presekli-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-v-2022-godu-1040985644.html
Почти 800 правонарушений пресекли на российско-абхазской границе в 2022 году
Почти 800 правонарушений пресекли на российско-абхазской границе в 2022 году
СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Краснодарские таможенники на посту "Адлер" возбудили почти 800 дел об административных правонарушениях с начала года, сообщается на... 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T20:45+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Краснодарские таможенники на посту "Адлер" возбудили почти 800 дел об административных правонарушениях с начала года, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Отмечается, что нарушений на 12% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.В основном правонарушения связаны с недекларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, нарушением срока временного ввоза автомобилей.По словам начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексея Быкова, эти правонарушения составили 88% от общего числа возбужденных дел.
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россия, новости, таможня
Почти 800 правонарушений пресекли на российско-абхазской границе в 2022 году
20:45 16.08.2022 (обновлено: 20:49 16.08.2022) СУХУМ, 16 авг - Sputnik.
Краснодарские таможенники на посту "Адлер" возбудили почти 800 дел об административных правонарушениях с начала года, сообщается
на сайте Южного таможенного управления.
"С начала 2022 года по фактам совершения правонарушений сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер возбуждено 798 дел об АП", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушений на 12% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
В основном правонарушения связаны с недекларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, нарушением срока временного ввоза автомобилей.
По словам начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексея Быкова, эти правонарушения составили 88% от общего числа возбужденных дел.