https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/pochti-800-pravonarusheniy-presekli-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-v-2022-godu-1040985644.html

Почти 800 правонарушений пресекли на российско-абхазской границе в 2022 году

Почти 800 правонарушений пресекли на российско-абхазской границе в 2022 году

СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Краснодарские таможенники на посту "Адлер" возбудили почти 800 дел об административных правонарушениях с начала года, сообщается на... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T20:45+0300

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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Краснодарские таможенники на посту "Адлер" возбудили почти 800 дел об административных правонарушениях с начала года, сообщается на сайте Южного таможенного управления.Отмечается, что нарушений на 12% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.В основном правонарушения связаны с недекларированием товаров, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, нарушением срока временного ввоза автомобилей.По словам начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Алексея Быкова, эти правонарушения составили 88% от общего числа возбужденных дел.

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