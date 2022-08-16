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Россия заявила о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ
Россия заявила о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ
Россия продолжает проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины для защиты Донбасса. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T11:06+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. После отступления ВСУ с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России."После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", – говорится в заявлении.Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - подчеркнули в ведомстве.
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Россия заявила о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ
11:06 16.08.2022 (обновлено: 11:33 16.08.2022)
Россия продолжает проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины для защиты Донбасса.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. После отступления ВСУ с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России.
"После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", – говорится в заявлении.
Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны.
"Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - подчеркнули в ведомстве.