https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/rossiya-zayavila-o-narusheniyakh-zhenevskoy-konventsii-vyyavlennykh-posle-otstupleniya-vsu-1040967320.html

Россия заявила о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ

Россия заявила о нарушениях Женевской конвенции, выявленных после отступления ВСУ

Россия продолжает проводить военную спецоперацию по демилитаризации Украины для защиты Донбасса. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T11:06+0300

2022-08-16T11:06+0300

2022-08-16T11:33+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. После отступления ВСУ с позиций под Артемовском в ДНР были найдены французские мины EMP F2, которые нельзя извлечь или обезвредить после установки в боевое положение, что нарушает Женевскую конвенцию, заявили в Минобороны России."После отступления националистов с занимаемых позиций в районе Артемовска военнослужащими союзных сил вскрыты факты прямого нарушения киевским режимом и его западными спонсорами требований Женевской конвенции", – говорится в заявлении.Южнее Артемовска на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады украинских войск, российскими военнослужащими 14 августа обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2 – их "после установки в боевое положение невозможно извлечь или обезвредить", сообщает Минобороны."Их применение является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 года", - подчеркнули в ведомстве.

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