https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-avguste-1040963416.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T09:20+0300

2022-08-16T09:20+0300

2022-08-16T10:24+0300

в абхазии

абхазия

пенсии

выплаты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/08/03/1030670642_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3c6363883aeb1f4a9b1e7f165f5f02ba.jpg

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 17 и 18 августа. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получат пенсию 19 и 22 августа.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы, получат свои выплаты 23 и 24 августа. А гражданам, родившимся с 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 25 и 30 августа.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 31 августа и 1 сентября, а все, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 сентября.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, пенсии, выплаты, новости