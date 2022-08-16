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Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T09:20+0300
2022-08-16T09:20+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 17 и 18 августа. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получат пенсию 19 и 22 августа.Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы, получат свои выплаты 23 и 24 августа. А гражданам, родившимся с 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 25 и 30 августа.Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 31 августа и 1 сентября, а все, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 сентября.
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абхазия, пенсии, выплаты, новости
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе
09:20 16.08.2022 (обновлено: 10:24 16.08.2022)
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе 2022 года.
Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 17 и 18 августа. Те, кто родился в период с 1941 по 1947 годы, получат пенсию 19 и 22 августа.
Граждане, родившиеся в период с 1948 по 1950 годы, получат свои выплаты 23 и 24 августа. А гражданам, родившимся с 1951 по 1953 годы, выплатят пенсии 25 и 30 августа.
Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 1956 годы, выдадут 31 августа и 1 сентября, а все, кто родился в 1957 году и позже, получат выплаты со 2 сентября.