https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/semen-grigorev-naznachen-novym-poslom-rossii-v-tadzhikistane-1040973486.html
Семен Григорьев назначен новым послом России в Таджикистане
Семен Григорьев назначен новым послом России в Таджикистане
Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия на протяжении 10 лет, с 2008 по 2018 годы. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T14:20+0300
2022-08-16T14:20+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев назначен новым российским послом в Таджикистане, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Григорьева Семена Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", – говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия с 2008 по 2018 годы. Григорьев – выпускник МГИМО, работал политсоветником Миссии ОБСЕ в Таджикистане, советником посольства России в Афганистане, Иране.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, семен григорьев
в мире, новости, семен григорьев
Семен Григорьев назначен новым послом России в Таджикистане
Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия на протяжении 10 лет, с 2008 по 2018 годы.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев назначен новым российским послом в Таджикистане, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Григорьева Семена Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", – говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.
Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия с 2008 по 2018 годы.
Григорьев – выпускник МГИМО, работал политсоветником Миссии ОБСЕ в Таджикистане, советником посольства России в Афганистане, Иране.