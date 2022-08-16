https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/semen-grigorev-naznachen-novym-poslom-rossii-v-tadzhikistane-1040973486.html

Семен Григорьев назначен новым послом России в Таджикистане

Семен Григорьев назначен новым послом России в Таджикистане

Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия на протяжении 10 лет, с 2008 по 2018 годы. 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T14:20+0300

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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев назначен новым российским послом в Таджикистане, соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Григорьева Семена Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Таджикистан", – говорится в документе.Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Игоря Лякина-Фролова.Григорьев занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия с 2008 по 2018 годы. Григорьев – выпускник МГИМО, работал политсоветником Миссии ОБСЕ в Таджикистане, советником посольства России в Афганистане, Иране.

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