https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/shestakova-o-perevozkakh-po-edinomu-biletu-v-abkhaziyu-preimuschestva-v-tsene-i-bezopasnosti-1040976033.html

Шестакова о перевозках по "Единому билету" в Абхазию: преимущества в цене и безопасности

Шестакова о перевозках по "Единому билету" в Абхазию: преимущества в цене и безопасности

О востребованности мультимодальных перевозок из России в Абхазию и в обратном направлении в эфире радио Sputnik рассказала пресс-секретарь "Единой транспортной... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-16T18:27+0300

2022-08-16T18:27+0300

2022-08-16T18:28+0300

радио

абхазия

перевозки

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/10/1040977739_0:0:1017:572_1920x0_80_0_0_5711f2d2cae79a4ae7fb90c80c40ee2d.jpg

Шестакова о перевозках по "единому" билету в Абхазию: преимущества в цене и безопасности Шестакова о перевозках по "единому" билету в Абхазию: преимущества в цене и безопасности

По "единому" билету на сегодняшний день уже перевезено две с половиной тысячи пассажиров из России в Абхазию и в обратном направлении, что в два раза больше, чем в 2021 году году, сообщила Шестакова."С каждым годом "единый" билет становится все популярнее. Конечно, большую роль играет информированность, но удобство, я думаю, первостепенно для наших пассажиров", – рассказала Шестакова.По ее мнению, преимущества "единого" билета не только в цене, но и в безопасности перевозки пассажиров.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Стоимость проезда по "единому" билету: Сочи - Гагра – 458 рублей, Сочи - Пицунда – 506 рублей, Сочи - Гудаута – 582 рубля, Сочи - Новый Афон – 657 рублей, Сочи - Сухум – 707 рублей.С 2017 года АНО "Единая транспортная дирекция" реализует проект по перевозке пассажиров по "единому" билету в Республику Абхазия и обратно. Перевозки осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, перевозки, подкасты, аудио