https://sputnik-abkhazia.ru/20220816/v-sputnik-rasskazhut-o-podrobnostyakh-vi-festivalya-grand-opera-gala-1040983722.html

В Sputnik расскажут о подробностях VI фестиваля Grand Opera Gala

В Sputnik расскажут о подробностях VI фестиваля Grand Opera Gala

В среду, 17 августа, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI фестиваля Grand Opera Gala, который пройдет... 16.08.2022, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

опера

музыка

пресс-центр

сухум

пицунда

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В среду, 17 августа, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI фестиваля Grand Opera Gala, который пройдет 19-20 августа. В рамках фестиваля состоится премьерный показ оперы "Дон Паскуале" Г. Доницетти, в постановке режиссера Аслана Гатикоева, в сопровождении Оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации при участии государственной капеллы Республики Абхазия, а также завершающий Гала-концерт. Мероприятия пройдут на крупнейших музыкальных площадках Абхазии: в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, Органном зале Пицундского храма.Участники:

сухум

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опера, музыка, пресс-центр , сухум, пицунда