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В Sputnik расскажут о подробностях VI фестиваля Grand Opera Gala
В Sputnik расскажут о подробностях VI фестиваля Grand Opera Gala
В среду, 17 августа, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI фестиваля Grand Opera Gala, который пройдет... 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T16:33+0300
2022-08-16T16:33+0300
2022-08-16T17:36+0300
пресс-центр
опера
музыка
пресс-центр
сухум
пицунда
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В среду, 17 августа, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI фестиваля Grand Opera Gala, который пройдет 19-20 августа. В рамках фестиваля состоится премьерный показ оперы "Дон Паскуале" Г. Доницетти, в постановке режиссера Аслана Гатикоева, в сопровождении Оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации при участии государственной капеллы Республики Абхазия, а также завершающий Гала-концерт. Мероприятия пройдут на крупнейших музыкальных площадках Абхазии: в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, Органном зале Пицундского храма.Участники:
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опера, музыка, пресс-центр , сухум, пицунда
опера, музыка, пресс-центр , сухум, пицунда
В среду, 17 августа, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная открытию VI фестиваля Grand Opera Gala, который пройдет 19-20 августа.
В рамках фестиваля состоится премьерный показ оперы "Дон Паскуале" Г. Доницетти, в постановке режиссера Аслана Гатикоева, в сопровождении Оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации при участии государственной капеллы Республики Абхазия, а также завершающий Гала-концерт.
Мероприятия пройдут на крупнейших музыкальных площадках Абхазии: в Государственном русском театре драмы им. Ф. Искандера, Органном зале Пицундского храма.
Начальник Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации, полковник Азат Шахмухаметов,
Художественный руководитель фестиваля Grand Opera Gala Саид Гобечия
Режиссер-постановщик оперы "Дон Паскуале" Аслан Гатикоев,
Главный герой исполняющий партию Дона Паскуале - солист Пермского академического театра оперы и балета Тимофей Павленко.