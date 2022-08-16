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Востребованность "Единого билета" выросла вдвое с прошлого года
Востребованность "Единого билета" выросла вдвое с прошлого года
Всего в 2021 году по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии было перевезено около трех тысяч пассажиров. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T12:55+0300
2022-08-16T12:55+0300
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СУХУМ, 16 авг – Sputnik. По "Единому билету" в Абхазию в 2022 году было перевезено 2,5 тысячи пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.По ее словам, количество перевозок в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.Шестакова добавила, что наиболее популярными направлениями среди пассажиров из года в год остаются Пицунда и Гагра. Перевозки доступны также в Гудауту, Новый Афон и Сухум."Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.
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отдых в абхазии, новости, туризм, абхазия
отдых в абхазии, новости, туризм, абхазия
Востребованность "Единого билета" выросла вдвое с прошлого года
12:55 16.08.2022 (обновлено: 13:22 16.08.2022)
Всего в 2021 году по "Единому билету" из России в пять городов Абхазии было перевезено около трех тысяч пассажиров.
СУХУМ, 16 авг – Sputnik. По "Единому билету" в Абхазию в 2022 году было перевезено 2,5 тысячи пассажиров, рассказала в интервью радио Sputnik пресс-секретарь "Единой транспортной дирекции" Виктория Шестакова.
По ее словам, количество перевозок в два раза выше, чем за аналогичный период 2021 года.
"С каждым годом единый билет становится все популярнее. Конечно, большую роль играет информированность, но удобство первостепенно для наших пассажиров", – рассказала она.
Шестакова добавила, что наиболее популярными направлениями среди пассажиров из года в год остаются Пицунда и Гагра. Перевозки доступны также в Гудауту, Новый Афон и Сухум.
"Единый билет" – это возможность покупки единого транспортного документа на весь маршрут поездки с учетом всех видов транспорта. В Абхазии перевозки по "Единому билету" осуществляются с 2017 года.