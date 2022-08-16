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Житель Сухума задержан по подозрению в убийстве сына
Житель Сухума задержан по подозрению в убийстве сына
Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. 16.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-16T19:31+0300
2022-08-16T19:31+0300
2022-08-16T19:31+0300
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СУХУМ, 16 авг - Sputnik. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства Михаила Киут, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии. Преступление было совершено 14 августа днем в квартире на улице Имама Шамиля в Сухуме. По данным Генпрокуратуры, мужчину убил его отец Демур Киут, приехавший к себе домой в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшей ссоры подозреваемый нанес сыну три колото-резаных ранения ножом в грудь. Пострадавший скончался при транспортировке в Республиканскую больницу. Демур Киут задержан, решается вопрос о его аресте.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, убийство, сухум
абхазия, новости, убийство, сухум
Житель Сухума задержан по подозрению в убийстве сына
Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.
СУХУМ, 16 авг - Sputnik.
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства Михаила Киут, сообщается
на сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Преступление было совершено 14 августа днем в квартире на улице Имама Шамиля в Сухуме.
По данным Генпрокуратуры, мужчину убил его отец Демур Киут, приехавший к себе домой в состоянии алкогольного опьянения. В результате внезапно возникшей ссоры подозреваемый нанес сыну три колото-резаных ранения ножом в грудь.
Пострадавший скончался при транспортировке в Республиканскую больницу.
Демур Киут задержан, решается вопрос о его аресте.