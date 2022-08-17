https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/ataev-o-tranzitnykh-vozmozhnostyakh-abkhazii-vremya-sozdaniya-novykh-initsiativ-i-ikh-lobbirovaniya--1040965033.html

Атаев о транзитных возможностях Абхазии: время создания новых инициатив и их лоббирования

Атаев о транзитных возможностях Абхазии: время создания новых инициатив и их лоббирования

Транзитные возможности Абхазии в условиях экономических санкций и разрыва логистических связей в эфире радио Sputnik оценил политолог Артур Атаев. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T15:02+0300

2022-08-17T15:02+0300

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Атаев о транзитных возможностях Абхазии: время создания новых инициатив и их лоббирования Атаев о транзитных возможностях Абхазии: время создания новых инициатив и их лоббирования

Объем грузоперевозок на абхазской железной дороге вырос более чем в три раза, сообщается в Telegram-канале АЖД. За первое полугодие 2022 года в Абхазию прибыло 7 694 вагона общим весом 514 974 тонны, показатели за аналогичный период прошлого года – 2 410 вагонов, 135 743 тонны.Политолог Артур Атаев в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал, что получит Абхазия от транзита, как на этом можно заработать и где взять источники для налаживания инфраструктуры."Помимо дивидендов в бюджет, транзит – это развитие инфраструктуры. Если сам по себе транзит иметь ввиду, то это очень неэффективная экономическая мера, а если рассматривать эффективную форму организации инфраструктуры, то это, помимо рабочих мест, новые специальности. Новые специальности – это система развития высшего профессионального образования. Новые специальности – это новые инфраструктурные проекты, которые могут развивать и строительный сектор, который немного замедлил темпы роста судя по статистике в Абхазии. Здесь новый транзитный статус Абхазии может быть своеобразным механизмом для появления новых экономических проектов, которые могут стать альтернативой инвестиционной программе. Поэтому транзит сам по себе ничего серьезного не несет, но если иметь ввиду систему развития экономических хабов и портов, может быть, даже дорожной инфраструктуры, то это очень важный атрибут развития в целом региона, и здесь можно говорит о том, что развитие Абхазии может дать развитие региональной экономики", – сказал Атаев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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