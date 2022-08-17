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"Гламурный" отдых: в Абхазии открыли первый глэмпинг
"Гламурный" отдых: в Абхазии открыли первый глэмпинг
Глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun & Sun" официально открылся в Абхазии 16 августа. 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T20:08+0300
2022-08-17T20:08+0300
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Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей, часть денег была вложена российскими инвесторами.На открытии объекта присутствовал депутат Госдумы России, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Он отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии.По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около двух с половиной месяцев.Ачба объяснил, что глэмпинг -это "гламурный кемпинг". Туристам предоставляется возможность разместиться в небольших домах, которые оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, пользоваться бассейнами и даже банями.На площади 12 гектаров построены 50 домов палаточного типа из дерева. Ачба подчеркнул, что при строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы, обслуживающий персонал состоит из местных жителей.
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видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, туризм, видео
видео, мультимедиа, абхазия, отдых в абхазии, туризм, видео
"Гламурный" отдых: в Абхазии открыли первый глэмпинг
Глэмпинг "Garuda" при поддержке российских туроператоров "Интурист" и "Fun & Sun" официально открылся в Абхазии 16 августа.
Строительство объекта обошлось в 75 миллионов рублей, часть денег была вложена российскими инвесторами.
На открытии объекта присутствовал депутат Госдумы России, член комитета по туризму, развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков. Он отметил, что Россия будет поддерживать развитие подобных туристических объектов в Абхазии.
По словам собственника объекта, главы компании "Garuda" Георгия Ачба, это самый большой глэмпинг на территории постсоветского пространства. Строительство объекта началось в апреле 2022 года и шло около двух с половиной месяцев.
Ачба объяснил, что глэмпинг -это "гламурный кемпинг". Туристам предоставляется возможность разместиться в небольших домах, которые оборудованы ванной, туалетом, кондиционерами, пользоваться бассейнами и даже банями.
На площади 12 гектаров построены 50 домов палаточного типа из дерева. Ачба подчеркнул, что при строительстве в большей степени использовались материалы от абхазских производителей, вся мебель ручной работы, обслуживающий персонал состоит из местных жителей.