https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/glava-abkhazskoy-toplivnoy-kompanii-prokommentiroval-situatsiyu-na-zapravkakh-1040998937.html

Глава Абхазской топливной компании прокомментировал ситуацию на заправках

Глава Абхазской топливной компании прокомментировал ситуацию на заправках

На заправках Абхазии на этой неделе наблюдается ажиотажный спрос на бензин. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T19:16+0300

2022-08-17T19:16+0300

2022-08-17T19:16+0300

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Закупаться топливом впрок нет необходимости, заявил гендиректор "Абхазской государственной топливной компании" Рамаз Джопуа. По словам Джопуа, компания завозит топливо в республику в обычном режиме – от 1000 до 1500 тонн в месяц, своевременно и бесперебойно выполняет оптовые заявки клиентов, и сейчас горючее есть на более чем 20 заправках заказчиков АГТК по всей стране. ⠀ Руководство компании назвало ажиотаж с топливом в республике временным, возникшим из-за увеличения общего объёма перевозок на железнодорожных путях на юге России. По прогнозам АГТК, в течение недели ситуация вернется к привычному руслу.Между тем, на заправках Абхазии на этой неделе наблюдается повышенный спрос на бензин.

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