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https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/glava-abkhazskoy-toplivnoy-kompanii-prokommentiroval-situatsiyu-na-zapravkakh-1040998937.html
Глава Абхазской топливной компании прокомментировал ситуацию на заправках
Глава Абхазской топливной компании прокомментировал ситуацию на заправках
На заправках Абхазии на этой неделе наблюдается ажиотажный спрос на бензин. 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T19:16+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Закупаться топливом впрок нет необходимости, заявил гендиректор "Абхазской государственной топливной компании" Рамаз Джопуа. По словам Джопуа, компания завозит топливо в республику в обычном режиме – от 1000 до 1500 тонн в месяц, своевременно и бесперебойно выполняет оптовые заявки клиентов, и сейчас горючее есть на более чем 20 заправках заказчиков АГТК по всей стране. ⠀ Руководство компании назвало ажиотаж с топливом в республике временным, возникшим из-за увеличения общего объёма перевозок на железнодорожных путях на юге России. По прогнозам АГТК, в течение недели ситуация вернется к привычному руслу.Между тем, на заправках Абхазии на этой неделе наблюдается повышенный спрос на бензин.
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Глава Абхазской топливной компании прокомментировал ситуацию на заправках

19:16 17.08.2022
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильные заправочные станции
Автомобильные заправочные станции - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Максим Богодвид
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На заправках Абхазии на этой неделе наблюдается ажиотажный спрос на бензин.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Закупаться топливом впрок нет необходимости, заявил гендиректор "Абхазской государственной топливной компании" Рамаз Джопуа.
По словам Джопуа, компания завозит топливо в республику в обычном режиме – от 1000 до 1500 тонн в месяц, своевременно и бесперебойно выполняет оптовые заявки клиентов, и сейчас горючее есть на более чем 20 заправках заказчиков АГТК по всей стране. ⠀
Руководство компании назвало ажиотаж с топливом в республике временным, возникшим из-за увеличения общего объёма перевозок на железнодорожных путях на юге России.
По прогнозам АГТК, в течение недели ситуация вернется к привычному руслу.
Между тем, на заправках Абхазии на этой неделе наблюдается повышенный спрос на бензин.
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