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Инвестиции, бизнес и передача госдачи: что обсудил Бжания с членами ОП

Инвестиции, бизнес и передача госдачи: что обсудил Бжания с членами ОП

Встреча президента с членами Общественной палаты состоялась 17 августа. Большая часть встречи была посвящена обсуждению вопроса передачи имущественного... 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T18:55+0300

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Встреча президента с членами Общественной палаты состоялась 17 августа. Большая часть встречи была посвящена обсуждению вопроса передачи имущественного комплекса госдачи "Пицунда" в собственность России.Президент рассказал, что, несмотря на расхожее мнение, документ не принимался кулуарно – в апреле 2021 года соглашение было отправлено в Парламент VI созыва, где у депутатов была возможность обсудить и внести правки в материал, чего сделано не было.Бжания заявил, что соглашение не несет в себе никакой угрозы для Абхазии, но важно для руководства России? и отказ от ратификации договора "не улучшит фон межгосударственных отношений". Президент подчеркнул, что в соглашении о передаче имущественного комплекса госдачи Пицунда четко прописано, что "земля никому не продается".Подробнее - в видео Sputnik.

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