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Минобороны России заявило об огромных потерях ВСУ в Соледаре

Минобороны России заявило об огромных потерях ВСУ в Соледаре

Вооруженные силы России с 24 февраля продолжают специальную военную операцию по демилитаризации Украины. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T13:44+0300

2022-08-17T13:44+0300

2022-08-17T14:31+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут с позиций под Соледаром и Марьинкой, заявили в Минобороны России в сводке за среду."В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остается менее 50 процентов", — говорится в сообщении.Из-за больших потерь и нехватки боеприпасов зону боевых действий около Марьинки покинули свыше половины военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ, добавили в военном ведомстве.За минувшие сутки российские военные поразили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовки в ДНР, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева. Ударом по железнодорожной станции Калининдорф было уничтожено большое число резервистов, вооружения и военной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины для защиты Донбасса. Российские ВС совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, а также всю Херсонскую область и частично Запорожскую и Харьковскую области.

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