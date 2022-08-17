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Осужденный за похищение детей сбежал из психбольницы в Абхазии

Осужденный за похищение детей сбежал из психбольницы в Абхазии

Преступник совершил побег из медучреждения ранним утром в понедельник 15 августа. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района возбудила уголовное дело по факту побега осужденного из психбольницы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.По данным ведомства, Даур Джинджолия, в 2018 году осужденный Верховным судом к 18 годам лишения свободы за похищение несовершеннолетних, вымогательство, разбой и незаконный оборот оружия, сбежал, воспользовавшись отсутствием охраны. Это произошло 15 августа в промежутке с 6:00 до 7:00 утра. Джинджолия с 6 июля находился на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психбольницы.

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