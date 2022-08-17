https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/otel-vozmozhnostey-kak-ruslan-kogoniya-postroil-biznes-v-invalidnoy-kolyaske-1040920931.html

Отель возможностей: как Руслан Когония построил бизнес в инвалидной коляске

Отель возможностей: как Руслан Когония построил бизнес в инвалидной коляске

В Сухуме уже четыре года работает отель, ориентированный на людей с ограниченными возможностями. Его владелец сам 15 лет назад оказался в инвалидной коляске. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T14:30+0300

2022-08-17T14:30+0300

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О том, как человек с ограниченными возможностями создавал необычный для Абхазии бизнес, с какими сложностями он столкнулся и как сегодня работает отель, читайте в материале Sputnik.Отель "Комфорт" открылся четыре года назад. В отличие от сотен домов отдыха, работающих в республике, он ориентирован больше на людей с инвалидностью. Но этот отель появился в Абхазии неслучайно.Авария изменила жизньРуслану Когония 45 лет. Он женат, имеет троих взрослых детей. В прошлом Руслан занимался легкой атлетикой, любил охотиться и путешествовать по горам. Его жизнь кардинально изменилась 15 лет назад после автокатастрофы, которая навсегда его сделала инвалидом. "Я попал в ДТП, и впоследствии я оказался в инвалидной коляске. Это произошло в 2008 году, мне тогда был 31 год. Первое время, конечно, было сложно смириться. Но мы жизнь принимаем такой, какая она есть. И продолжили жить дальше", – вспоминает Руслан.Сам Руслан по профессии экономист. По его словам, туристический бизнес – неотъемлемая часть Абхазии, поэтому он и выбрал эту сферу.Но, создавая отель, Руслан решил, что он должен быть для всех категорий людей, в особенности для инвалидов."Это (инвалидность - прим.) меня и сподвигло создать в нашем отеле условия для людей с ограниченными возможностями. Когда я создавал отель, решил, что он должен быть рассчитан на людей с ограниченными возможностями. Находясь сам в инвалидной коляске и общаясь с людьми данной категории, мне было так удобнее. Как-то так создавался бизнеc", – признается он."Комфорт" – чуть ли не единственный отель в Абхазии, ориентированный на инвалидов. Однако, по мнению Руслана Когония, так не должно быть. Во многих странах, по своду правил, в отелях определенный процент номерного фонда должен быть рассчитан на людей с ограниченными возможностями."К нам едут отдыхать все категории людей, мы должны создавать условия для всех. Это мировая практика, мы должны стремиться к этому. Вообще, по стандартам в отелях должно быть не менее 10% номерного фонда, рассчитанного на людей с ограниченными возможностями. В нашем случае это более 50%. Все создавалось при помощи консультаций с людьми, которые связаны с этим. Много чего мы делали не по ГОСТу, а по индивидуальному подходу, потому что не все, что пишется на бумаге, по факту бывает правильно и удобно. Например, высота кровати и уровень поручня. Мы делали оптимальные варианты, чтобы было удобно всем", – отмечает Когония.Бизнесмен отмечает, что сегодня их отель пользуется большим спросом. Отдыхать сюда приезжают люди практически со всей России."При открытии отеля мы столкнулись с проблемами персонала и рекламы. Но трудности все как-то решены. Сегодня наш отель знают в России. К нам приезжают туристы, потому что знают, что здесь им будет удобно, комфортно и им создадут все необходимые условия. Мы создаем для них все условия, начиная с транспорта, заканчивая досугом. Туристов мы сопровождаем по всему пути от вокзала или аэропорта до отеля. У нас специализированный транспорт с подъемником, с пандусом. Здесь туристам организовываем экскурсии, предлагаем также горные "покатушки" на джипах. Все с индивидуальным подходом", – поясняет Когония.Руслан отмечает, что сегодня доступная среда в Абхазии оставляет желать лучшего. Но сам он собственным примером пытается изменить ситуацию.Бизнесмен взаимодействует и с организацией "Инвасодействие". В этом году он вместе с представителями туротрасли поехал в Калининград, где обсуждали тему доступной среды."Мы там изучали тему доступной среды. В дальнейшем попытаемся внедрить эти знания в абхазских отелях. Конечно, нам хотелось бы, чтобы эту необходимую норму нигде не забывали и во всех туристических объектах создавались условия для инвалидов", – добавил он.Айрату Ибрагиму 35 лет. С детства он занимался активным спортом – играл в баскетбол. В 18 лет его жизнь раскололась на "до" и "после". Ему поставили диагноз рассеянный склероз. Постепенно здоровому и активному человеку стало все труднее передвигаться. А пять лет назад Айрат и вовсе вынужден был сесть в инвалидную коляску.Айрат в этом году преодолел почти 2,5 тысячи километров, и из Казани приехал в Сухум, чтобы отдохнуть в отеле "Комфорт". Таких как он, людей с ограниченными возможностями, в столицу Абхазии в последние годы приезжает все больше и больше.

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