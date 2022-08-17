https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/snayperskiy-rubezh-nachalsya-v-venesuele-1040994504.html

"Снайперский рубеж" начался в Венесуэле

"Снайперский рубеж" начался в Венесуэле

Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран, в том числе и... 17.08.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik. В Венесуэле стартовал конкурс "Снайперский рубеж" Армейских международных игр, сообщается в Телеграм-канале АрМИ-2022.Конкурс впервые проводится на территории Южной Америки. Соревнования проходят на полигоне Терепайма, расположенном в горном районе штата Лара.Абхазия поборется за право получить титул лучшего снайпера наряду с представителями России, Боливии, Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы и страны-организатора конкурса.Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран.По итогам четырех соревновательных дней Россия лидирует в общем зачете Армейских игр.

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