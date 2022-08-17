https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/snayperskiy-rubezh-nachalsya-v-venesuele-1040994504.html
"Снайперский рубеж" начался в Венесуэле
"Снайперский рубеж" начался в Венесуэле
Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран, в том числе и... 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T15:21+0300
2022-08-17T15:21+0300
2022-08-17T15:44+0300
в мире
венесуэла
новости
снайперы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040994576_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e2c9b2ac19cc8902962797f15576f9af.jpg
СУХУМ, 17 авг – Sputnik. В Венесуэле стартовал конкурс "Снайперский рубеж" Армейских международных игр, сообщается в Телеграм-канале АрМИ-2022.Конкурс впервые проводится на территории Южной Америки. Соревнования проходят на полигоне Терепайма, расположенном в горном районе штата Лара.Абхазия поборется за право получить титул лучшего снайпера наряду с представителями России, Боливии, Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы и страны-организатора конкурса.Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран.По итогам четырех соревновательных дней Россия лидирует в общем зачете Армейских игр.
венесуэла
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/11/1040994576_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0957fdb39ede3ed8133cc444c6441b80.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, венесуэла, новости, снайперы
в мире, венесуэла, новости, снайперы
"Снайперский рубеж" начался в Венесуэле
15:21 17.08.2022 (обновлено: 15:44 17.08.2022)
Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран, в том числе и Абхазии.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik.
В Венесуэле стартовал конкурс "Снайперский рубеж" Армейских международных игр, сообщается
в Телеграм-канале АрМИ-2022.
Конкурс впервые проводится на территории Южной Америки. Соревнования проходят на полигоне Терепайма, расположенном в горном районе штата Лара.
Абхазия поборется за право получить титул лучшего снайпера наряду с представителями России, Боливии, Белоруссии, Узбекистана, Мьянмы и страны-организатора конкурса.
Международные армейские игры АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 государств, за звание лучших борются представители 37 стран.
По итогам четырех соревновательных дней Россия лидирует в общем зачете Армейских игр.