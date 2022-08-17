https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/takie-obstoyatelstva-kiut-o-protsesse-oformleniya-opekunstva-v-sukhume--1040994384.html
Такие обстоятельства: Киут о процессе оформления опекунства в Сухуме
Такие обстоятельства: Киут о процессе оформления опекунства в Сухуме
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Сухума Саида Киут в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связано введение дополнительных пунктов в... 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T17:55+0300
2022-08-17T17:55+0300
2022-08-17T17:55+0300
радио
такие обстоятельства
опека
администрация города сухум
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Такие обстоятельства: Киут о процессе оформления опекунства в Сухуме
Такие обстоятельства: Киут о процессе оформления опекунства в Сухуме
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об утверждении перечня документов, необходимых для рассмотрения заявлений граждан по вопросам опеки и попечительства".Для того, чтобы обезопасить интересы несовершеннолетних детей, было принято решение дополнить перечень документов для оформления опеки, так как были факты, когда люди в корыстных целях пытались осуществить опеку, сказала Киут в эфире радио.Начальник отдела опеки и попечительства администрации Сухума рассказала, как изменился перечень и есть ли сложности в оформлении.По словам Киут, для решения вопросов опекунства и работы с подопечными необходима своя законодательная база, пока они вынуждены руководствоваться семейным и гражданским кодексом Республики Абхазия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, опека, администрация города сухум, аудио
такие обстоятельства, опека, администрация города сухум, аудио
Такие обстоятельства: Киут о процессе оформления опекунства в Сухуме
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Сухума Саида Киут в эфире радио Sputnik рассказала, с чем связано введение дополнительных пунктов в перечень документов, необходимых для рассмотрения заявлений граждан по вопросам опеки и попечительства.
Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписал распоряжение "Об утверждении перечня документов, необходимых для рассмотрения заявлений граждан по вопросам опеки и попечительства".
Для того, чтобы обезопасить интересы несовершеннолетних детей, было принято решение дополнить перечень документов для оформления опеки, так как были факты, когда люди в корыстных целях пытались осуществить опеку, сказала Киут в эфире радио.
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Сухума рассказала, как изменился перечень и есть ли сложности в оформлении.
По словам Киут, для решения вопросов опекунства и работы с подопечными необходима своя законодательная база, пока они вынуждены руководствоваться семейным и гражданским кодексом Республики Абхазия.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.