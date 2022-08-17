https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/turbaza-fedulin-o-vozmozhnostyakh-razvitiya-agroturizma-v-abkhazii--1040975159.html
Турбаза: Федулин о возможностях развития агротуризма в Абхазии
Турбаза: Федулин о возможностях развития агротуризма в Абхазии
Как развивать агротуризм в Абхазии, может ли стать это направление популярным, в эфире радио Sputnik рассказал ректор Российского государственного университета... 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T10:15+0300
2022-08-17T10:15+0300
2022-08-17T11:12+0300
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Турбаза: Федулин о возможностях развития агротуризма в Абхазии
Турбаза: Федулин о возможностях развития агротуризма в Абхазии
По мнению эксперта, пляжный отдых – главное направление, которое будет пользоваться спросом у туристов всегда в Абхазии, на втором месте санаторно-курортный отдых, однако аграрный, сельский туризм может вполне посоперничать с ними, сказал Федулин в эфире радио."На мой взгляд, у Абхазии есть все предпосылки для аграрного туризма. Абхазская кухня богата на рецепты различных блюд. Здесь есть что показать туристу. Мне кажется, для того чтобы аграрный туризм работал во благо экономики, нужно предпринять ряд мер, которые помогут его развитию. В частности, фермеры на высоком уровне должны организовывать прием туристов, чтобы фермерская продукция была задействована в дегустационных мероприятиях, и организовывать мероприятия по сбору продукции и процессу ее производства. В районах страны можно посещать не только виноградники, но и чайные фабрики. Но для развития агротуризма необходимо разработать законодательную базу, и эта база должна регламентировать функционирование данного сектора туриндустрии", – отметил Федулин.Эксперт также сказал, что для Абхазии необходима своя стратегия развития туризма, куда должен быть включен и аграрный туризм, так как он сам по себе не может развиваться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, туризм, аудио
подкасты, турбаза, туризм, аудио
Турбаза: Федулин о возможностях развития агротуризма в Абхазии
10:15 17.08.2022 (обновлено: 11:12 17.08.2022)
Как развивать агротуризм в Абхазии, может ли стать это направление популярным, в эфире радио Sputnik рассказал ректор Российского государственного университета туризма и сервиса Александр Федулин.
По мнению эксперта, пляжный отдых – главное направление, которое будет пользоваться спросом у туристов всегда в Абхазии, на втором месте санаторно-курортный отдых, однако аграрный, сельский туризм может вполне посоперничать с ними, сказал Федулин в эфире радио.
"На мой взгляд, у Абхазии есть все предпосылки для аграрного туризма. Абхазская кухня богата на рецепты различных блюд. Здесь есть что показать туристу. Мне кажется, для того чтобы аграрный туризм работал во благо экономики, нужно предпринять ряд мер, которые помогут его развитию. В частности, фермеры на высоком уровне должны организовывать прием туристов, чтобы фермерская продукция была задействована в дегустационных мероприятиях, и организовывать мероприятия по сбору продукции и процессу ее производства. В районах страны можно посещать не только виноградники, но и чайные фабрики. Но для развития агротуризма необходимо разработать законодательную базу, и эта база должна регламентировать функционирование данного сектора туриндустрии", – отметил Федулин.
Эксперт также сказал, что для Абхазии необходима своя стратегия развития туризма, куда должен быть включен и аграрный туризм, так как он сам по себе не может развиваться.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.