https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/vozdushnye-linii-u-gorskoy-shkoly-v-sukhume-zamenyat-na-podzemnye-kabeli-1040988093.html

Воздушные линии у Горской школы в Сухуме заменят на подземные кабели

Воздушные линии у Горской школы в Сухуме заменят на подземные кабели

Линии будут заменены на проспекте Аиааира от улицы Пушкина до улицы Академика Марра до конца недели. 17.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-17T09:20+0300

2022-08-17T09:20+0300

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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В Сухуме у 10-й Горской школы воздушные линии электропередач заменят на подземные кабели, сообщается на сайте столичной администрации. Работы проводят по поручению мэра Беслана Эшба для того, чтобы восприятию облика исторического здания ничто не мешало. По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, это трудоемкая и дорогостоящая замена, работы проводятся за счет средств администрации Сухума.Сейчас одновременно с ремонтом тротуара рабочие прокладывают подземный кабель, затем будут демонтированы воздушные линии.

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