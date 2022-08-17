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https://sputnik-abkhazia.ru/20220817/vozdushnye-linii-u-gorskoy-shkoly-v-sukhume-zamenyat-na-podzemnye-kabeli-1040988093.html
Воздушные линии у Горской школы в Сухуме заменят на подземные кабели
Воздушные линии у Горской школы в Сухуме заменят на подземные кабели
Линии будут заменены на проспекте Аиааира от улицы Пушкина до улицы Академика Марра до конца недели. 17.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-17T09:20+0300
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СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В Сухуме у 10-й Горской школы воздушные линии электропередач заменят на подземные кабели, сообщается на сайте столичной администрации. Работы проводят по поручению мэра Беслана Эшба для того, чтобы восприятию облика исторического здания ничто не мешало. По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, это трудоемкая и дорогостоящая замена, работы проводятся за счет средств администрации Сухума.Сейчас одновременно с ремонтом тротуара рабочие прокладывают подземный кабель, затем будут демонтированы воздушные линии.
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сухум, новости, абхазия, ремонт
сухум, новости, абхазия, ремонт

Воздушные линии у Горской школы в Сухуме заменят на подземные кабели

09:20 17.08.2022 (обновлено: 10:06 17.08.2022)
© Foto / сайт Администрации города Сухум Воздушные линии электропередач меняют на подземные кабели
Воздушные линии электропередач меняют на подземные кабели - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2022
© Foto / сайт Администрации города Сухум
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Линии будут заменены на проспекте Аиааира от улицы Пушкина до улицы Академика Марра до конца недели.
СУХУМ, 17 авг - Sputnik. В Сухуме у 10-й Горской школы воздушные линии электропередач заменят на подземные кабели, сообщается на сайте столичной администрации.
Работы проводят по поручению мэра Беслана Эшба для того, чтобы восприятию облика исторического здания ничто не мешало.
По словам начальника СУЭС Тимура Джинджолия, это трудоемкая и дорогостоящая замена, работы проводятся за счет средств администрации Сухума.
Сейчас одновременно с ремонтом тротуара рабочие прокладывают подземный кабель, затем будут демонтированы воздушные линии.
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