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Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию
Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию
Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию 18 августа при активном содействии РЖД, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Министерство экономики республики. Отмечается, что Министерство экономики контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.
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топливо, абхазия, ржд
топливо, абхазия, ржд

Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию

16:00 18.08.2022
© Sputnik / Томас ТхайцукПродажа дизельного топлива
Продажа дизельного топлива - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию 18 августа при активном содействии РЖД, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Министерство экономики республики.

Еще порядка 3000 тонн топлива находится в пути.

Отмечается, что Министерство экономики контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.
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