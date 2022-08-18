https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/dve-tysyachi-tonn-nefteproduktov-dostavleno-v-abkhaziyu-1041007663.html

Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию

Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию

Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

топливо

абхазия

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию 18 августа при активном содействии РЖД, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Министерство экономики республики. Отмечается, что Министерство экономики контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.

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