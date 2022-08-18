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Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию
Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию
Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T16:00+0300
2022-08-18T16:00+0300
2022-08-18T16:00+0300
в абхазии
топливо
абхазия
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию 18 августа при активном содействии РЖД, сообщает агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Министерство экономики республики. Отмечается, что Министерство экономики контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
топливо, абхазия, ржд
Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию
Минэкономики и "Абхазская железная дорога" совместно с РЖД проводят работу, чтобы обеспечить продвижение грузовых составов в Абхазию.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik.
Две тысячи тонн нефтепродуктов доставлено в Абхазию 18 августа при активном содействии РЖД, сообщает
агентство "Апсныпресс" со ссылкой на Министерство экономики республики.
Еще порядка 3000 тонн топлива находится в пути.
Отмечается, что Министерство экономики контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.