https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/glavnyy-chetverg-gabelaya-o-problemakh-shkol-ochamchyrskogo-rayona-i-razvitii-sporta---1041005149.html
Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта
Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта
Как готовятся к учебному году в Очамчырском районе, какая помощь малоимущим семьям предусмотрена, какие проблемы испытывают сельские школы, и что делать с... 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T18:00+0300
2022-08-18T18:00+0300
2022-08-18T18:23+0300
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очамчырский район
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Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта
Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта
В Очамчырском районе 26 школ и один интернат. Большинство школ нуждаются в капитальном ремонте, а кое-где и вовсе нужно сносить и строить новые учебные заведения, сказал Габелая в беседе на радио.По информации заместителя главы, в районе более 2000 учащихся. В этом году 178 детей пойдут в первый класс.Заместитель главы Администрации Очамчырского района Артимон Габелая рассказал о значении школ для села, как ученики отдаленных мест добираются до учебных заведений, какая помощь оказывается малоимущим, а также, что делается для развития спорта в районе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, школы, образование, министерство образования и науки абхазии, очамчырский район, аудио
главный четверг, школы, образование, министерство образования и науки абхазии, очамчырский район, аудио
Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта
18:00 18.08.2022 (обновлено: 18:23 18.08.2022)
Как готовятся к учебному году в Очамчырском районе, какая помощь малоимущим семьям предусмотрена, какие проблемы испытывают сельские школы, и что делать с кадровой проблемой, в эфире радио Sputnik рассказал, заместитель главы Администрации района Артимон Габелая.
В Очамчырском районе 26 школ и один интернат. Большинство школ нуждаются в капитальном ремонте, а кое-где и вовсе нужно сносить и строить новые учебные заведения, сказал Габелая в беседе на радио.
По информации заместителя главы, в районе более 2000 учащихся. В этом году 178 детей пойдут в первый класс.
Заместитель главы Администрации Очамчырского района Артимон Габелая рассказал о значении школ для села, как ученики отдаленных мест добираются до учебных заведений, какая помощь оказывается малоимущим, а также, что делается для развития спорта в районе.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.