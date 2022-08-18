https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/glavnyy-chetverg-gabelaya-o-problemakh-shkol-ochamchyrskogo-rayona-i-razvitii-sporta---1041005149.html

Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта

Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта

Как готовятся к учебному году в Очамчырском районе, какая помощь малоимущим семьям предусмотрена, какие проблемы испытывают сельские школы, и что делать с... 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T18:00+0300

2022-08-18T18:00+0300

2022-08-18T18:23+0300

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Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта Главный четверг: Габелая о проблемах школ Очамчырского района и развитии спорта

В Очамчырском районе 26 школ и один интернат. Большинство школ нуждаются в капитальном ремонте, а кое-где и вовсе нужно сносить и строить новые учебные заведения, сказал Габелая в беседе на радио.По информации заместителя главы, в районе более 2000 учащихся. В этом году 178 детей пойдут в первый класс.Заместитель главы Администрации Очамчырского района Артимон Габелая рассказал о значении школ для села, как ученики отдаленных мест добираются до учебных заведений, какая помощь оказывается малоимущим, а также, что делается для развития спорта в районе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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главный четверг, школы, образование, министерство образования и науки абхазии, очамчырский район, аудио