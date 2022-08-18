https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/grazhdanin-i-nachalnik-delba-ob-optimizatsii-shtatov-i-ispolnenii-byudzheta-za-polgoda--1041009176.html

Гражданин и начальник: Делба об оптимизации штатов и исполнении бюджета за полгода

Гражданин и начальник: Делба об оптимизации штатов и исполнении бюджета за полгода

Почему важна оптимизация штатов, много ли в Абхазии нарушителей трудового законодательства, а также об исполнении бюджета за шесть месяцев 2022 года, в эфире... 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T18:39+0300

2022-08-18T18:39+0300

2022-08-18T18:39+0300

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Гражданин и начальник: Делба об оптимизации штатов и исполнении бюджета за полгода Гражданин и начальник: Делба об оптимизации штатов и исполнении бюджета за полгода

Согласно трудовому законодательству Абхазии, один человек не имеет права занимать более 1,5 штата. Однако, как отметил Делба, многие работают на трех-четырех должностях.При этом, как отметил министр финансов, работать в нескольких организациях можно, не нарушая закон. К примеру, не заключая трудовой договор, а договор иного характера. Ответственность за нарушение законодательства же лежит не на самом работнике, а на работодателе, который может понести административную, а в некоторых ситуациях и уголовную ответственность.Оптимизация, по словам Делба, не обязательно означает увольнение работников или сокращение фонда заработной платы. Напротив, за счет высвобождаемых средств будет увеличена зарплата работников этих же сфер. Так, по результатам оптимизации, как полагает глава Минфина, высвобождается более 90 миллионов рублей в год.Министр финансов также рассказал об исполнении бюджета за полугодие.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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