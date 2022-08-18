https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/minoborony-rossii-kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaporozhskoy-aes-1041003233.html

Минобороны России: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС

Минобороны России: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС

В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось... 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T10:36+0300

2022-08-18T10:36+0300

2022-08-18T10:36+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По имеющейся информации, к 19 августа командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения радиационной, химической и биологической защиты к 19 августа сосредоточатся в районе Запорожья, чтобы быть готовыми к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к демонстрации якобы ликвидации ее последствий.Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.

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