https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/minoborony-rossii-kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaporozhskoy-aes-1041003233.html
Минобороны России: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС
Минобороны России: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС
В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось... 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T10:36+0300
2022-08-18T10:36+0300
2022-08-18T10:36+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.По имеющейся информации, к 19 августа командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения радиационной, химической и биологической защиты к 19 августа сосредоточатся в районе Запорожья, чтобы быть готовыми к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к демонстрации якобы ликвидации ее последствий.Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.
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министерство обороны рф, украина, россия
министерство обороны рф, украина, россия
Минобороны России: Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС
В последние недели ВСУ регулярно наносили удары по территории ЗАЭС. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, заявил официальный представитель российского Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", — сказал он.
По имеющейся информации, к 19 августа командование оперативно-тактической группы "Днепр" развертывает посты радиационного наблюдения, а также организует тренировки подразделений 108-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской бригады и дислоцированных в Запорожье воинских частей по действиям в условиях радиационного заражения местности.
Кроме того, по словам Конашенкова, подразделения радиационной, химической и биологической защиты к 19 августа сосредоточатся в районе Запорожья, чтобы быть готовыми к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также к демонстрации якобы ликвидации ее последствий.
Как утверждают в ведомстве, бойцы 44-й бригады ВСУ нанесут артиллерийские удары по территории станции с огневых позиций в Никополе.
"Обращаем внимание, что тяжелых вооружений ни на территории станции, ни в прилегающих к ней районах у российских войск нет. Там находятся только подразделения охраны. Вооруженные силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС", — добавил Конашенков.
Вчера Гутерреш прибыл во Львов, где на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины. Ожидается, что генсек ООН 19 августа побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках реализации продуктовой сделки.