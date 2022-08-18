https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/naznacheny-povtornye-vybory-v-sobranie-gagrskogo-rayona-1041007438.html
Назначены повторные выборы в Собрание Гагрского района
Назначены повторные выборы в Собрание Гагрского района
21 мая в Гагрском районе состоялись повторные выборы по округу №17 в поселке Цандрыпш, депутатом был избран Эдгар Бутба. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T15:40+0300
2022-08-18T15:40+0300
2022-08-18T15:40+0300
в абхазии
гагрский район
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Гагрский избирком назначил повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 и №15, село Псахара и Гагра, на 15 октября 2022 года. В администрации Гагрского района уточнили, что выборы назначены в связи с тем, что один из депутатов, Владимир Вардая, сложил с себя полномочия, перейдя на другую работу, депутат Беслан Дзяпш-ипа скончался. 21 мая в Гагрском районе состоялись повторные выборы по округу №17 в поселке Цандрыпш, депутатом был избран Эдгар Бутба.Тогда выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания по этому избирательному округу Бадрик Пилия был избран депутатом Парламента Абхазии.
гагрский район
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гагрский район
Назначены повторные выборы в Собрание Гагрского района
21 мая в Гагрском районе состоялись повторные выборы по округу №17 в поселке Цандрыпш, депутатом был избран Эдгар Бутба.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik.
Гагрский избирком назначил
повторные выборы в Собрание района по избирательным округам №9 и №15, село Псахара и Гагра, на 15 октября 2022 года.
В администрации Гагрского района уточнили, что выборы назначены в связи с тем, что один из депутатов, Владимир Вардая, сложил с себя полномочия, перейдя на другую работу, депутат Беслан Дзяпш-ипа скончался.
21 мая в Гагрском районе состоялись повторные выборы по округу №17 в поселке Цандрыпш, депутатом был избран Эдгар Бутба.
Тогда выборы были назначены в связи с тем, что депутат Собрания по этому избирательному округу Бадрик Пилия был избран депутатом Парламента Абхазии.