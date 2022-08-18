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Отдохнуть в Абхазии к концу августа будет на 11% дешевле, чем в середине месяца

Отдохнуть в Абхазии к концу августа будет на 11% дешевле, чем в середине месяца

К концу августа, перед началом сентября, доля туристов с детьми значительно уменьшается, что и приводит к временному снижению стоимости туров. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T09:45+0300

2022-08-18T09:45+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Средние цены на отдых в Абхазии к концу августа, с заездом 25-31 августа, по сравнению с серединой августа, упадут на 11%, пишет Вестник Ассоциации туроператоров России. Две трети купленных во всей России турпакетов на конец августа приходится на Турцию, доля путешествий внутри страны в этот период составит 12%, следом идут Египет, ОАЭ и Абхазия.На долю Турции с перелетом в период 25-31 августа приходятся две трети заявок на туры – 67% (в середине августа было 62%), в Абхазию – 2,7%. В ОАЭ в этот период собирается 3,6% туристов из России, а в Египет - 7,3%.При этом среди турпакетов на десять ночей с вылетом 25-31 августа лидерство по ценовой доступности удерживают Калининград, Абхазия и Сочи. Улететь на десять ночей сюда можно, купив турпакет, соответственно, за 42,6, 44,4 и 57,3 тысяч рублей на двоих.

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