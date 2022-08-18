https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/posrednik-bartsits-o-vzyskanii-dolgov-po-nalogam-i-kreditam--1040996668.html

Посредник: Барциц о взыскании долгов по налогам и кредитам

Посредник: Барциц о взыскании долгов по налогам и кредитам

О результатах работы службы Судебных исполнителей Абхазии за семь месяцев 2022 года и основных направлениях по взысканию долгов, а также о взаимодействии с... 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T10:22+0300

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Посредник: Барциц о взыскании долгов по налогам и кредитам Посредник: Барциц о взыскании долгов по налогам и кредитам

Если в самом начале работы службы Судебных исполнителей были проблемы во взаимодействии приставов с обществом, то сегодня люди стали понимать, что это за служба и каковы наши требования, сказал Барциц в интервью радио."Если в 2017 году была взыскана совершенно мизерная сумма, 6 миллионов рублей, то только за семь месяцев 2022 года – 93 миллиона. Мы большими темпами пошли вперед", – заключил Барциц.Руководитель службы Судебных исполнителей назвал главные направления работы, которые позволили достичь таких результатов."Мы наладили взаимодействие хорошее с налоговой службой, и это отразилось на результатах нашей работы. Налоговая служба присылает нам материалы и по ним работаем. 68 миллионов было взыскано только в виде налогов. На втором месте возврат кредитов. Даже до создания нашей службы были получены большое количество кредитов в коммерческих банках и Сбербанке, которые по сей день обращаются по старым и по новым долгам. Есть материалы, которые до сих пор лежат, в связи с тем, что лицо невозможно найти. Это лица, которые выехали за пределы Абхазии. Учитывая отсутствие взаимосвязи со странами, даже с Россией, мы не можем добиться официального подтверждения отсутствия того или иного лица, которые давали бы возможность получения реальной достоверной информации по интересующим нас вопросам", – отметил Барциц.Собеседник Sputnik рассказал о работе по гармонизации законодательных актов с российскими коллегами, а также с какими проблемами сталкиваются на практике приставы в части исполнении судебных решений в виду отсутствия реальных ограничений на выезд.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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