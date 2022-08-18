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"Пропасть" под ногами: стеклянный мост в Бзыбском ущелье
"Пропасть" под ногами: стеклянный мост в Бзыбском ущелье
Строительство первого стеклянного моста в Бзыбском ущелье длилось около двух лет. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T12:45+0300
2022-08-18T12:45+0300
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У жителей и гостей Абхазии появилась возможность пройтись по стеклянному мосту в Бзыбском ущелье и проверить свою смелость. Мост этот расположен над рекой Бзыбь и его высота от зеркала воды около пяти метров. Стоя на нем, отчетливо видно, как бурная река проносится под ногами и это редко кого может оставить равнодушным. Длина моста 30 метров. Его пешеходная часть достигает почти двух метров. Как заверяют владельцы объекта, сооружение надежное и может выдержать вес грузовика. Прежде чем приступить к работам, пригласили специалистов в сферах строительства, геодезии, архитектуры. Для заливки бетонной подушки опор пришлось на некоторое время установить ограждения и отвести воду в стороны. В глубину они три метра. Высота самих опор около пяти метров. Работы по возведению моста длились около двух лет.
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видео, мультимедиа, абхазия, гудаутский район, видео
видео, мультимедиа, абхазия, гудаутский район, видео
"Пропасть" под ногами: стеклянный мост в Бзыбском ущелье
12:45 18.08.2022 (обновлено: 13:44 18.08.2022)
Строительство первого стеклянного моста в Бзыбском ущелье длилось около двух лет.
У жителей и гостей Абхазии появилась возможность пройтись по стеклянному мосту в Бзыбском ущелье и проверить свою смелость.
Мост этот расположен над рекой Бзыбь и его высота от зеркала воды около пяти метров. Стоя на нем, отчетливо видно, как бурная река проносится под ногами и это редко кого может оставить равнодушным.
Длина моста 30 метров. Его пешеходная часть достигает почти двух метров. Как заверяют владельцы объекта, сооружение надежное и может выдержать вес грузовика. Прежде чем приступить к работам, пригласили специалистов в сферах строительства, геодезии, архитектуры.
Для заливки бетонной подушки опор пришлось на некоторое время установить ограждения и отвести воду в стороны. В глубину они три метра. Высота самих опор около пяти метров. Работы по возведению моста длились около двух лет.