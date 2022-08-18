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https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/raskryta-krazha-sovershennaya-u-rossiyanki-v-sukhume-1041003669.html
Раскрыта кража, совершенная у россиянки в Сухуме
Раскрыта кража, совершенная у россиянки в Сухуме
Правонарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей, либо исправительными работами от шести месяцев до одного года, либо лишением... 18.08.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники угрозыска столичного УВД раскрыли кражу, совершенную в Сухуме напротив гостиницы "Весна" на улице Адлейба, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. Сотрудники угрозыска оперативно установили личность подозреваемого, им оказался Тамаз Ахмедов, 2002 года рождения. Ахмедова задержали, он признался в содеянном, похищенные им вещи изъяты. В отношении мужчины заведено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.
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мвд абхазии, преступления
мвд абхазии, преступления

Раскрыта кража, совершенная у россиянки в Сухуме

11:50 18.08.2022 (обновлено: 13:44 18.08.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Правонарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей, либо исправительными работами от шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до трех лет.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники угрозыска столичного УВД раскрыли кражу, совершенную в Сухуме напротив гостиницы "Весна" на улице Адлейба, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

У жительницы Псковской области был украден рюкзак, банковские карты и православная икона.

Сотрудники угрозыска оперативно установили личность подозреваемого, им оказался Тамаз Ахмедов, 2002 года рождения. Ахмедова задержали, он признался в содеянном, похищенные им вещи изъяты.
В отношении мужчины заведено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.
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