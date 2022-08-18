https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/raskryta-krazha-sovershennaya-u-rossiyanki-v-sukhume-1041003669.html

Раскрыта кража, совершенная у россиянки в Сухуме

Раскрыта кража, совершенная у россиянки в Сухуме

Правонарушителю грозит штраф в размере от десяти до двадцати пяти тысяч рублей, либо исправительными работами от шести месяцев до одного года, либо лишением... 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T11:50+0300

2022-08-18T11:50+0300

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Сотрудники угрозыска столичного УВД раскрыли кражу, совершенную в Сухуме напротив гостиницы "Весна" на улице Адлейба, об этом сообщается на сайте МВД Абхазии. Сотрудники угрозыска оперативно установили личность подозреваемого, им оказался Тамаз Ахмедов, 2002 года рождения. Ахмедова задержали, он признался в содеянном, похищенные им вещи изъяты. В отношении мужчины заведено уголовное дело, его отпустили под подписку о невыезде.

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