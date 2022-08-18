https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-glavnuyu-problemu-v-borbe-s-narkooborotom-1041006896.html

В Генпрокуратуре Абхазии назвали главную проблему в борьбе с наркооборотом

В Генпрокуратуре Абхазии назвали главную проблему в борьбе с наркооборотом

Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории Абхазии, вступил в силу 1 марта 2020 года. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T16:40+0300

2022-08-18T16:40+0300

2022-08-18T16:40+0300

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

преступления

наркотики

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Абхазии наибольшей проблемой является выявление организаторов преступлений, сказал на радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба."Более 99% преступлений, которые мы раскрываем в этой сфере, мы не можем добраться до организаторов, которые тщательно засекречены, ведут свою активность только через соцсети и Интернет, мы, как правило, всегда ловим только исполнителей", - подчеркнул он.По его словам, сложность в том, что абхазская сторона не может передать российской стороне точные демографические данные человека, которого необходимо было бы привлечь к ответственности.Закон, ужесточающий наказание за распространение наркотиков на территории Абхазии, вступил в силу 1 марта 2020 года. Из-за действующего в Абхазии с 2007 года моратория на смертную казнь, это наказание за распространение наркотиков в особо крупном размере заменено на пожизненное лишение свободы.Он объяснил это тем, что преступники признают свою вину, выясняется, что у каждого на иждивении находятся несовершеннолетние, и суд признает такие обстоятельства смягчающими в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.Чтобы назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, либо смертной казни, нужно либо особо опасный рецидивист, который уже два-три раза попадался, и должны отсутствовать все смягчающие обстоятельства.При этом раскрываемость по этим делам получается стопроцентная, приговоры выносятся, уже более 20 приговоров вынесено, где людям определены наказания от 15 до 20 лет лишения свободы.

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генеральная прокуратура абхазии, преступления, наркотики