https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-osnovnye-sfery-vzaimodeystviya-s-rossiyskimi-kollegami-1041006616.html
В Генпрокуратуре Абхазии назвали основные сферы взаимодействия с российскими коллегами
В Генпрокуратуре Абхазии назвали основные сферы взаимодействия с российскими коллегами
Генеральная прокуратура Абхазии и Генпрокуратура России подписали соглашение о сотрудничестве 1 октября 2008 года. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T14:20+0300
2022-08-18T14:20+0300
2022-08-18T14:20+0300
в абхазии
генеральная прокуратура абхазии
абхазия
правонарушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_2a7a2021e1e8e04d46288b3821abaaeb.jpg
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Основное взаимодействие между Генпрокуратурой Абхазии и России происходит в сфере уголовного судопроизводства, рассказал на радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба.По его словам, наиболее актуальным для Абхазии является сотрудничество в области обучения. Поэтому, сотрудники Генпрокуратуры проходят обучение в университетах России, проходят курсы, семинары, сдают зачеты, получают аттестации.3 августа в Генпрокуратуре Абхазии состоялась официальная встреча Адгура Агрба с членами делегации Генпрокуратуры России. В Сухуме прошли два семинара и круглые столы, в том числе на темы, связанные с организацией и практикой прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Он обратил внимание на то, что в России запрещен ряд сложных технических устройств, которые злоумышленники используют при производстве наркотических средств - это лабораторные станки, приборы.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии отметил, что и Абхазии предстоит запретить ввоз ряда лабораторного оборудования, ограничить оборот ряда препаратов.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101639/58/1016395852_106:0:1815:1282_1920x0_80_0_0_cb827aa2e4b64e747151f5c04a8ef646.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, правонарушение
генеральная прокуратура абхазии, абхазия, правонарушение
В Генпрокуратуре Абхазии назвали основные сферы взаимодействия с российскими коллегами
Генеральная прокуратура Абхазии и Генпрокуратура России подписали соглашение о сотрудничестве 1 октября 2008 года.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Основное взаимодействие между Генпрокуратурой Абхазии и России происходит в сфере уголовного судопроизводства, рассказал на радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба.
"Основное взаимодействие между Генпрокуратурой Абхазии и России происходит в сфере уголовного судопроизводства. В первую очередь оказание правовой помощи по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, как и в России, так и в Абхазии, вопросы экстрадиции", - подчеркнул он.
По его словам, наиболее актуальным для Абхазии является сотрудничество в области обучения. Поэтому, сотрудники Генпрокуратуры проходят обучение в университетах России, проходят курсы, семинары, сдают зачеты, получают аттестации.
3 августа в Генпрокуратуре Абхазии состоялась официальная встреча Адгура Агрба с членами делегации Генпрокуратуры России. В Сухуме прошли два семинара и круглые столы, в том числе на темы, связанные с организацией и практикой прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков.
"По результатам мы, наверное, будем вносить изменения в наше законодательство, так как есть ряд упущений, на которые раньше не обращали внимание, потому что не сталкивались с этим", - заметил Амичба.
Он обратил внимание на то, что в России запрещен ряд сложных технических устройств, которые злоумышленники используют при производстве наркотических средств - это лабораторные станки, приборы.
Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии отметил, что и Абхазии предстоит запретить ввоз ряда лабораторного оборудования, ограничить оборот ряда препаратов.