https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-abkhazii-nazvali-osnovnye-sfery-vzaimodeystviya-s-rossiyskimi-kollegami-1041006616.html

В Генпрокуратуре Абхазии назвали основные сферы взаимодействия с российскими коллегами

В Генпрокуратуре Абхазии назвали основные сферы взаимодействия с российскими коллегами

Генеральная прокуратура Абхазии и Генпрокуратура России подписали соглашение о сотрудничестве 1 октября 2008 года. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T14:20+0300

2022-08-18T14:20+0300

2022-08-18T14:20+0300

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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Основное взаимодействие между Генпрокуратурой Абхазии и России происходит в сфере уголовного судопроизводства, рассказал на радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба.По его словам, наиболее актуальным для Абхазии является сотрудничество в области обучения. Поэтому, сотрудники Генпрокуратуры проходят обучение в университетах России, проходят курсы, семинары, сдают зачеты, получают аттестации.3 августа в Генпрокуратуре Абхазии состоялась официальная встреча Адгура Агрба с членами делегации Генпрокуратуры России. В Сухуме прошли два семинара и круглые столы, в том числе на темы, связанные с организацией и практикой прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Он обратил внимание на то, что в России запрещен ряд сложных технических устройств, которые злоумышленники используют при производстве наркотических средств - это лабораторные станки, приборы.Начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии отметил, что и Абхазии предстоит запретить ввоз ряда лабораторного оборудования, ограничить оборот ряда препаратов.

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