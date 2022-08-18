https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/v-genprokurature-rasskazali-o-khode-sudebnogo-razbiratelstva-po-delu-o-troynom-ubiystve-1041010573.html
В Генпрокуратуре рассказали о ходе судебного разбирательства по делу о тройном убийстве
В Генпрокуратуре рассказали о ходе судебного разбирательства по делу о тройном убийстве
Уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Сухума было передано в Верховный суд для рассмотрения по существу в апреле 2021 года. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T18:35+0300
2022-08-18T18:35+0300
2022-08-18T19:07+0300
в абхазии
дело о тройном убийстве на набережной сухума
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СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Государственное обвинение продолжает представлять доказательства суду по делу о тройном убийстве на набережной Сухума, сказал в интервью радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба."Мы частично закончили представлять доказательства в виде показаний свидетелей, сейчас представляем письменные и вещественные доказательства суду. Из 25 томов мы представили 22 тома доказательств. У нас остается буквально несколько заседаний, и мы планируем закончить представление письменных доказательств, далее перейдем к допросу потерпевшей стороны и на этом мы планируем закончить представление доказательств со стороны гособвинения, и передать право представлять доказательства невиновности стороне защиты", - подчеркнул он.В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
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дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии
дело о тройном убийстве на набережной сухума, абхазия, генеральная прокуратура абхазии, верховный суд абхазии
В Генпрокуратуре рассказали о ходе судебного разбирательства по делу о тройном убийстве
18:35 18.08.2022 (обновлено: 19:07 18.08.2022)
Уголовное дело по факту тройного убийства на набережной Сухума было передано в Верховный суд для рассмотрения по существу в апреле 2021 года.
СУХУМ, 18 авг – Sputnik. Государственное обвинение продолжает представлять доказательства суду по делу о тройном убийстве на набережной Сухума, сказал в интервью радио Sputnik начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даур Амичба.
"Мы частично закончили представлять доказательства в виде показаний свидетелей, сейчас представляем письменные и вещественные доказательства суду. Из 25 томов мы представили 22 тома доказательств. У нас остается буквально несколько заседаний, и мы планируем закончить представление письменных доказательств, далее перейдем к допросу потерпевшей стороны и на этом мы планируем закончить представление доказательств со стороны гособвинения, и передать право представлять доказательства невиновности стороне защиты", - подчеркнул он.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба и Алхаса Авидзба, официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.