https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/vlasti-zaporozhya-predupredili-ob-energeticheskom-krizise-pri-ostanovke-zaes-1041013504.html
Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС
Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС
Запорожская АЭС, по словам представителя администрации, сегодня работает лишь на 17-20 процентов от всей мощности, но пока она не законсервирована. 18.08.2022, Sputnik Абхазия
2022-08-18T20:15+0300
2022-08-18T20:15+0300
2022-08-18T20:15+0300
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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов отметил, что выключить реактор несложно, но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. К тому же, по его словам, в таком случае на Украине начнется энергетический кризис. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства.
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украина, экономика, россия
украина, экономика, россия
Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС
Запорожская АЭС, по словам представителя администрации, сегодня работает лишь на 17-20 процентов от всей мощности, но пока она не законсервирована.
СУХУМ, 18 авг - Sputnik
. Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил
член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Если говорить о подконтрольных Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32 процентов всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Рогов отметил, что выключить реактор несложно, но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. К тому же, по его словам, в таком случае на Украине начнется энергетический кризис.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства.