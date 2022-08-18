https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/vlasti-zaporozhya-predupredili-ob-energeticheskom-krizise-pri-ostanovke-zaes-1041013504.html

Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС

Власти Запорожья предупредили об энергетическом кризисе при остановке ЗАЭС

Запорожская АЭС, по словам представителя администрации, сегодня работает лишь на 17-20 процентов от всей мощности, но пока она не законсервирована. 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T20:15+0300

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2022-08-18T20:15+0300

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Если остановить Запорожскую АЭС, на Украине начнется энергетический кризис, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Рогов отметил, что выключить реактор несложно, но потом года два надо будет выхолаживать, и это миллионы кубометров, которые надо будет прогонять, чтобы не произошло опасного процесса. К тому же, по его словам, в таком случае на Украине начнется энергетический кризис. Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС во время визита на Украину генсека ООН Антониу Гутерреша. Ожидается, что завтра он побывает в Одессе, а на сегодня запланирована его встреча с президентами Турции и Украины.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ используют управляемые ракеты и снаряды западного производства.

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