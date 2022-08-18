https://sputnik-abkhazia.ru/20220818/voz-rekomendovano-vaktsinirovatsya-ot-covid-19-ne-bolshe-trekh-raz-1041009503.html

ВОЗ: рекомендовано вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

ВОЗ: рекомендовано вакцинироваться от COVID-19 не больше трех раз

При ревакцинации возможно введение бустера. В случае со "Спутником" — это его однокомпонентная версия "Спутник Лайт". 18.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-18T17:25+0300

2022-08-18T17:25+0300

2022-08-18T17:43+0300

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

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вакцинация

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СУХУМ, 18 авг - Sputnik. Повторное введение бустерной вакцины от COVID-19 рекомендуется только для людей, имеющих повышенные риски осложнений, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.Один из способов вакцинации от COVID-19 — введение двухкомпонентного препарата. К таковым, например, относится "Спутник V". Всего для первичной иммунизации Минздрав рекомендует шесть препаратов.

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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, вакцинация